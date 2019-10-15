Sakarya sapanca'da polisle 'teleferik' eylemcileri arasında arbede

15.10.2019 14:57

Sapanca'da polisle 'teleferik' eylemcileri arasında arbede

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, teleferik kurulmasına karşı çıkıp, çadır kurarak eylem yapan grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. 1'i polis, 4 kişi arbede sırasında baygınlık geçirirken, eylemciler ikna edilerek çadır kaldırıldı.

Sapanca Belediyesi, müteahhit firma ile Kırkpınar ile Mahmudiye Tepesi arasında kurulacak teleferik için anlaşma yaptı. Bölgede teleferik yapılmasına karşı gelen kişiler, şantiyenin kurulacağı Kırkpınar'daki alanda çadır kurup eyleme başladı. Sapanca Belediyesi, geçen hafta alanda bulunan eylemcilerle görüşerek müteahhit firmanın şantiye kuracağı alandan çadırı kaldırmalarını istedi. Ancak eylemciler çadırı kaldırmadı.

Bu sabah saatlerinde alana çok sayıda polis ve zabıta ekibi geldi. Belediye yetkilileri, Sapanca Kaymakamlığı'nın aldığı kararı eylemci gruba iletti. Grup, tebligata karşı gelerek eyleme devam etmek isteyince arbede çıktı. Arbede sırasında 1 polis memuru ile 3 kişi baygınlık geçirdi. Bayılanlara polisler ve vatandaşlar müdahale etti.

Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Şahin konu hakkında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlara bilgi verdi. Yapılan görüşmelerin ardından eylemciler çadırları, masa ve sandalyeleri kaldırdı. Eylemciler, teleferik yapımı nedeniyle bölgede ağaçların kesileceğini belirterek, projeye tepki gösterdi.

Kaynak: DHA