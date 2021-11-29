HENDEK, SAKARYA (Habermetre) - Adım Adım 2023, İl İl Anadolu programları kapsamında MHP Heyeti Hendek'te bir dizi ziyaretlerde bulunmasının ardından Başkan Turgut Babaoğlu'nu ziyaret etti. Çalışmaları ve Hendek'i anlatan Başkan Babaoğlu, 'Sizleri burada ağırlamaktan şeref duydum' derken MHP Grup Başkanvekili M. Levent Bülbül, 'Hendek'te yaptığınız güzel hizmetlerden çok memnunuz, yanınızdayız' dedi

SAKARYA PROGRAMI

"Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MDK Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve MYK üyeleri Sakarya programı kapsamında Hendek'i ziyaret etti. Heyet Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nu makamında ziyaret ederken, programa MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve Yönetimi, İlçe Başkan ve yönetimleri, İl-İlçe Ocak Başkan ve yönetimleri ile belediye meclis üyeleri de katıldı.

ZİRAAT ODASI VE MUHTARLAR

İlk olarak Ziraat Odası Başkanı Hayri Duran'ı ziyaret eden heyet çiftçilerin sorunlarını dinlemesinin ardından meclis çatısı altında Cumhur İttifakının gücüyle yapılan çalışmalar ve desteklemeler anlatıldı. Hayri Duran ziyaret nedeniyle teşekkür ederken, Hendek Belediyesinin desteklerinden memnun olduklarını dile getirdi. Heyet ardından Tüm Hendek Muhtarlar Dernek Başkanı Kadir Yağlı ve muhtarları dernek binasında ziyaret etti. Mahallelerin konuşulduğu ziyarette Kadir Yağlı tüm muhtarlar adına heyete teşekkür etti.

VAR GÜCÜMÜZLE YANINIZDAYIZ

Daha sonra Başkan Turgut Babaoğlu, heyeti makamında ağırladı. 'Hendek'e hoş geldiniz' diyerek söze başlayan Babaoğlu, " Burada olmanızdan, MHP'nin bir belediyesinde sizi ağırlamaktan onur duyuyorum. Yaşattığınız gurur için teşekkür ediyorum. Şeref duyduk. Genel Başkanımızın talimatlarıyla MHP'nin tüm kadroları her zaman olduğu gibi yine sahada, büyük Türk Milletinin yanında. Allah hepinizin, hepimizin, tüm Milliyetçi Ülkücü Hareketin yardımcısı olsun. Bizde burada elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.

HENDEK'İ VE ÇALIŞMALARI ANLATTI

Hendek'i anlatan eğitim, sanayi, turizm ve tarım konularında bilgiler veren Başkan Babaoğlu, 2, 5 yıllık çalışmalarını özetledi. Babaoğlu, "Üretken Belediyecilik anlayışıyla 2. 5 yıldır aralıksız çalışıyoruz. Özellikle 91 mahallenin tümüne hizmet götürmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Durmayacağız, ilçemize, şehrimize, aziz hemşehrilerimize uzun yıllar bu kadrolar en güzel hizmetleri vermeye devam edecek. Hendek olarak Cumhur İttifakının başarısı için elimizden gelenin fazlası için gayretle çalışacağız. Hendek Cumhur İttifakının yanında" dedi

BÜLBÜL: BAŞKANIMIZ GÜZEL HİZMETLER YAPIYOR

Daha sonra konuşan MHP Grup Başkanvekili Bülbül ise Babaoğlu'na teşekkür ederken "Burada olmaktan bizlerde mutluyuz. Hendek tarihiyle ve özellikleriyle, jeopolitik konumuyla önemli bir noktada yer alıyor. Böylesine önemli bir şehrin belediyesinin de MHP'li olması bizim açımızdan çok çok önem arz ediyor. Kalıcı olmak adına, kalıcı hizmetlerle yarınları inşa ettiğinizi görmek bizi sevindiriyor. Turgut Başkanımız parti ayrımı yapmaksızın tüm hemşehrilerimize en güzel hizmeti vermek için mücadele ediyor. Vatandaşlarımızla hep iç içe ve sağlam bir bağları var. Bizlerde kendisinin sonuna kadar yanındayız. Belediyemizin şartları ortada. Bizlerde elimizden geldiği kadar Başkanımızın yanındayız. Biz en zor zamanlarda beraberdik. Teşkilatçılığı beraber yaptık. Ekibiyle sağlam ve dirayetli bir şekilde güzel hizmetlere imza atıyorlar. Tüm kadrolarımızdan Allah razı olsun. Kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. Görüşmelerin ardından heyet Bayraktepe'de ağırlandı ve Hendek programı sona erdi.

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