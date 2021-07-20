Sakarya'nın sahil kenti Karasu, bayram tatilinde nüfusunun onlarca katı turisti ağırlıyor
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Sakarya'nın sahil kenti Karasu, bayram tatilinde nüfusunun onlarca katı turisti ağırlıyor

Sakarya'nın sahil kenti Karasu, bayram tatilinde nüfusunun onlarca katı turisti ağırlıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatilinde nüfusunun onlarca katı misafiri ağırlayan Sakarya'nın sahil kenti Karasu ilçesinde yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilinde nüfusunun onlarca katı misafiri ağırlayan Sakarya'nın sahil kenti Karasu ilçesinde yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle sarı taneli kumuyla ilgi gören ilçenin 67 bin olan nüfusu, yerli turistlerin gelmesiyle 800 bini aştı.

Otel, pansiyon, apart ve günlük kiralık dairelerin tamamı dolarken, bayramın ilk günü sıcak havayı fırsat bilen turistler, sahillere akın etti.

Sıcaktan bunalan tatilciler denize girerek serinlerken, çocuklar kumda oynayarak eğlendi.

"Nüfusumuz zaman zaman 1 milyona kadar çıkmaktadır"

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, gazetecilere, ilçedeki konaklama yerlerinin bayram dolayısıyla yüzde 100 dolduğunu, tatilcilerin gelmesiyle esnafın yüzünün güldüğünü söyledi.

Sezonun açılmasıyla turistlerin ilçeye akın edeceğini bildikleri için acil eylem planı gerçekleştirdiklerini aktaran Sarı, "Yaz sezonunun açılmasıyla 67 bin olan nüfusumuz 700-800 bini aşmıştır, hatta zaman zaman 1 milyona kadar çıkmaktadır. Özellikle yaz aylarında nüfusu artan ilçelere yönelik planlama ve yasal düzenlemenin yapılmasını belediyeler olarak bekliyoruz." diye konuştu.

Sarı, 50 personelin 30 cankurtaran kulesinde denize giren tatilcilerin güvenliğini sağladığına işaret ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye teşekkür ediyorum. İlçemizde sezon başından beri Allah'a şükür hiçbir can kaybımız olmamıştır." dedi.???????

Sakarya'nın sahil kenti Karasu, bayram tatilinde nüfusunun onlarca katı turisti ağırlıyor
Sakarya'nın sahil kenti Karasu, bayram tatilinde nüfusunun onlarca katı turisti ağırlıyor
Sakarya'nın sahil kenti Karasu, bayram tatilinde nüfusunun onlarca katı turisti ağırlıyor
Sakarya'nın sahil kenti Karasu, bayram tatilinde nüfusunun onlarca katı turisti ağırlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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