'Sakarya'nın geleceğini birlikte planlıyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: "Ortak fikirleri yakalayıp ve bunları hemen uygulamaya koymak için kollarımızı sıvayacağız"

SAKARYA - "Sakarya'nın Geleceğini Birlikte Planlıyoruz" başlığıyla düzenlediği çalıştayda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Ortak fikirleri yakalayıp ve bunları hemen uygulamaya koymak için kollarımızı sıvayacağız" dedi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi "Sakarya'nın Geleceğini Birlikte Planlıyoruz" başlığıyla bir ilki gerçekleştirerek dış paydaş çalıştayı düzenledi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Dış Paydaş Çalıştayı kapsamında "Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 stratejik planı hazırlama çalışmaları kapsamında paydaş görüşlerinin alınması ve değerlendirmesi" programı geniş katılımla gerçekleşti. Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşının okuması ile başlayan programa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, SESOB Başkanı Hasan Alişan, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, belediye başkanları, ve çok sayıda davetli katıldı.

"Yükselişe geçeceğiz"

Sakarya adına önemli bir toplantı yaptıklarını belirten SATSO Başkanı Akgün Altuğ, "Stratejik planlamayı sadece kurum için değil Sakaryamız adına bir gelecek kurmak için gerçekleştirmeliyiz. Şehrimizin belirli bir plan içerisinde ilerlemesine ve gelişmesine bu toplantı olanak sağlayacaktır. Yönetimlerimiz, kurumlar ile alakalı bir sorun olduğu zaman bu durumu çözmek için birlikte hareket etmelidir. İnşallah bu çalıştay ile birlikte 2020-2024 Sakaryamızın yükselişe geçeceği yıllar olacaktır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı stratejik planında hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"Takdire şayan toplantı"

Çalıştaya paydaş olarak katkı sunacaklarını ifade eden SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz ise yaptığı açıklamada, "Stratejik Plan çalışmalarının Sakaryamız için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu bu çalıştayın takdire şayan bir yanı var. Bizler Dış Paydaş olarak gerçekleştirilecek çalışmalara katkı sağlayacağımız için onur ve mutluluk duyuyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin atacağı her adımda SUBÜ olarak destek vererek şehrimizin kalkınması için çalışmalara bizlerde ortak olacağız" diye konuştu.

"Tamamlamış durumdayız"

Üniversitelerin benzer çalışmaları değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşay, "Belediye başkanımız ve ekibinin öncelikleri belirleyerek güzel bir çalışma çıkaracakları konusunda herhangi bir şüphemiz yok. Üniversitelerdeki akademik birikimin her alanda mühendislik, sosyal bilimler, tarım ve metalürji alanlarında birikimi bu gibi hazırlık çalışmalarında mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Stratejik planlar hazırlanmaya başlandığında geçmişte biraz daha kağıt üzerinde kalıyor gibiydi. Şimdi ise kurumlarımız Büyükşehir Belediyemizin yaptığı gibi tüm paydaşları masanın etrafından toplamak suretiyle en iyi şehrin en hızlılığı yakalaması için ne yapılması gerekiyorsa konuşuyor buda artık stratejik plan çalışmalarının bir kültür haline geldiğini gösteriyor. Bizde Sakarya Üniversitesi olarak 2020'den itibaren uygulanacak olan stratejik plan çalışmamızı hemen hemen tamamlamış durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Ortak fikirleri yakalayıp bunları uygulamaya koymak için çalışacağız"

Daha sonra konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise şehrin önceliklerini ortak kararlar alarak belirlemek için yola çıktıklarını ifade etti. Yüce konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu toplantı sektörel bazda topyekun bir çalıştaydır. Daha sonra hemen hemen her ay sektörel bazlı çalıştaylar yapacağız. Örnek verecek olursam tarım sektörüyle turizm sektörüyle, sağlık sektörüyle sektörel bazlı çalıştaylarımız devam edecektir. Ortak fikirleri yakalayıp ve bunları hemen uygulamaya koymak için kollarımızı sıvayacağız. Çünkü fikirler uygulamaya girmediği müddetçe bir anlam ifade etmez. Sadece kütüphanede kalır sadece akılda kalır. Stratejik plan bizim bu yolda rehberimiz olacaktır. Bu rehberi her yönüyle, şehrin tüm kesimlerine dokunan, talepleri bir potada toplayan ve Türkiye'nin en yaşanabilir şehri olma hedefine, emin adımlarla ilerlemeye katkı sağlayacak şekilde hazırlamak istiyoruz. Ortak akıl, yönetim, gerçekçilik, verimlilik, hesap verebilirlik, sürdürebilirlik ve etkinlik bu süreçteki anahtar kavramlarımız olacaktır. Bu şekilde hazırlayacağımız yol haritası 2020-2024 yıllarında bizim ana rehberimiz olacaktır."

"Birlikte uygulamaya sahip çıkmamız lazım"

Son olarak söz alan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise şöyle konuştu: "İşbirliği, kültürümüzde karar alma süreçlerinde daha isabetli kararlara ulaşabileceğimiz, uygulama süreçlerinde de daha etkili, verimli, hızlı hareket ederek başarılı uygulamalar yapabileceğimiz bir gerçektir. Buradaki çalışma konularına baktığımızda her konunun birden fazla kurumu ilgilendirdiğini görüyoruz. Eğitim, kültür, turizm, sanayi, çevre hangi konuya bakarsanız bakın konunun paydaşları arasında bir tek kurumu görmüyoruz. Merkezi yönetimden ilgili kurumlar var, yerel yönetimin görev alanına giren hususlar var, sivil toplum kuruluşlarımızı ilgilendiren hususlar var dolayısıyla birlikte karar alma süreçlerini işletmemiz lazım ve birlikte uygulamaya sahip çıkmamız lazım."

Kaynak: İHA