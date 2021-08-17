Sakarya Nehri'ne düşen gencin cansız bedenine 48 saat sonra ulaşıldı
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Sakarya Nehri'ne düşen gencin cansız bedenine 48 saat sonra ulaşıldı

Sakarya Nehri'ne düşen gencin cansız bedenine 48 saat sonra ulaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen gencin cansız bedenine 48 saat sonra ulaşıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen gencin cansız bedenine 48 saat sonra ulaşıldı.

Olay, 15 Ağustos günü Osmaneli'nde Sakarya Nehri'nin üzerinde Selçik Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İlçede ikamet eden 3 arkadaş karpuz haline gitme üzere sabah yola çıktı. Selçik Köprüsü'ne gelindiğinde 2 arkadaş köprüden karşıya geçerken, suyun üzerindeki taşların üzerine basarak karşıya geçmek isteyen Hüseyin Kaya (23) bir anda dengesini kaybederek azgın sulara düştü. Suya düşen genç gözden kısa sürede kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine Bilecik İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Botla nehir üzerinde arama yapan ekipler gencin bulamadı. Ardından İzmir'den olay yerine gelen 4 kişilik deniz polisi su altı ekibi tek tek 45'er dakika suya girerken, görüş mesafesinin 15 santimetre olduğu aktarıldı. Ekipler arama çalışmaların 2'inci gününde şahsın düştüğü yerin 10 metre uzağında 5 metre derinliğinde cansız bedenine ulaşıldı. 23 yaşındaki Hüseyin Kaya'nın cansız bedeni Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan olay yerinde Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Hayri Demirel arama çalışmaları yakından takip etti. - BİLECİK

Sakarya Nehri'ne düşen gencin cansız bedenine 48 saat sonra ulaşıldı
Sakarya Nehri'ne düşen gencin cansız bedenine 48 saat sonra ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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