Denize girişlere izin verilmiyor
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Denize girişlere izin verilmiyor

Denize girişlere izin verilmiyor
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'nin sahil kesimlerinde, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'nin sahil kesimlerinde, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş, yaptığı açıklamada, bayram tatili dolayısıyla ilçede yoğunluk yaşandığını söyledi.

Yoğunluğun sahile de yansıdığını aktaran Karakaş, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde yoğun dalgalar oluştuğunu kaydetti.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için sahil kesiminde denize girişlere izin verilmediğini aktaran Karakaş, şunları kaydetti:

"Sadece denize girme konusunda bir kısıtlama getirildi. Vatandaşlarımız kumsalda tatillerine devam edebiliyor. İnşallah rüzgarın azalmasıyla dalga etkisini kaybettiğinde denize girme konusunda sıkıntı kalmayacak. Bugün, diğer ilçelerimizde olduğu gibi ilçemizde de denize girme noktasında kısıtlama bulunmaktadır. Tatilcilerimizin, bu kısıtlamanın can güvenliği açısından sıkıntı oluşturmaması için uygulandığını bilmelerini ve dikkatli bir şekilde buna uymalarını istiyoruz."

Denize girişlere izin verilmiyor
Denize girişlere izin verilmiyor
Denize girişlere izin verilmiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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