Sakarya'daki yangında ağır yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
- Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangında ağır yaralanan çocuk yaşamını yitirdi.
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangında ağır yaralanan çocuk yaşamını yitirdi.
Evrenköy Mahallesi'nde 20 Ocak'ta evde çıkan yangında ağır yaralanan Dursun Efe E. (8), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
15 günlük yaşam mücadelesini kaybeden küçük çocuğun cenazesi, cuma namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.
Evrenköy Mahallesi'ndeki evde 20 Ocak'ta çıkan yangında 11 yaşındaki Nehir E. hayatını kaybetmiş, kardeşi Dursun Efe E. ağır yaralanmıştı. Çocuklarını kurtarmaya çalışan Nuray E. de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. Yangının, ısıtıcının yatağa devrilmesi sonucu çıktığı öğrenilmişti.