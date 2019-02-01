Sakarya'da "Uluslararası Ticaret Elçileri" Yetiştirilecek

Uluslararası Ticaret Elçileri Projesi (UTEP) kapsamında, Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), İŞKUR ve firma temsilcileri arasında işbirliği protokolü imzalandı.

SATSO binasında düzenlenen imza töreninde konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, üniversite sanayi işbirliğinin önemini vurgulayarak, projenin, yetişmiş insan gücünü sektörle buluşturularak uluslararası ticaretin geliştirilmesi konusunda önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise Sakarya'nın ulusal anlamda projeler kapsamında model olduğuna dikkat çekti.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ da "Ülke olarak üretmek ve ürettiğimizi dünyaya pazarlamak anlamında ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, Uluslararası Ticaret Elçileri projemizin ekonomiye ciddi bir katkı sağlamasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.

Törene, SAÜ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Tunahan ile İŞKUR ve firma yetkilileri de katıldı.

Proje

İş dünyasındaki değişim ve gelişim talebine karşılık olarak, ihracat yapan, bu yönde girişimleri olan ve ilgili bölümleri güçlendirmek isteyen firmalara destek olmak amacıyla hayata geçirilen projenin firma-aday eşleştirmeleri 31 Ocak tarihinde tamamlandı.

İlk etabında 25 aday ile eğitimlere başlanacak proje kapsamında, Uluslararası Ticaret konusunda yetişmiş iş gücü oluşturma ve firmalara ihracat konusunda kapasite artırma imkanı sağlanacak. Çalışanların maaşları ve sigortaları da 6 ay boyunca İŞKUR tarafından ödenecek.

Adaylar, iki hafta boyunca SAÜ ve SUBÜ eğitmenleri tarafından uluslararası ticaret eğitimi alacak ve 6 ay boyunca iş yeri tecrübesi kazanacak. Adaylara ve firmalara altı ay boyunca ihracat mentörleri de destek vermeye devam edecek.

Kaynak: AA