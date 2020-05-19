Sakarya'da saat 19.19'da '19 Mayıs' kutlandı SAKARYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı saat 19.19'da balkonlara çıkan vatandaşlar ve stadyumda düzenlenen programla kutlandı.

SAKARYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı saat 19.19'da balkonlara çıkan vatandaşlar ve stadyumda düzenlenen programla kutlandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Sakarya'da saat 19.19'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Vatandaşlar saat 19.19'da evlerinin balkonlarından alkışlar ve Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve Sakarya Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mustafa Köse ve sporcuların katılımıyla Sakarya Atatürk Stadyumu'nda İstiklal Marşı okundu.

Program öncesi konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "19 Mayıs 1919'un 101'inci yıl dönümünü yaşıyoruz, hem de dinen kutsal saydığımız bir gecemiz. İki güzelliği bir arada yaşıyoruz. 19 Mayıs, tarihimizde önemli bir yer tutuyor. Kurtuluş savaşımızın fitilinin ilk ateşlendiği yer olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a çıkışı geliyor. Yine aynı şekilde bizim başvuru kitabımız olan Kur'an'ın inmeye başladığı geceyi de bugün kutluyoruz. Bu iki güzelliğin de kadrini bilip ikisinin de kadrinden faydalanmak için güzel faaliyetlerimiz var. Salgın nedeniyle bazı programlarımız gerçekleşemese de sosyal medya üzerinden kendileriyle görüşerek birlikte birçok program yaptık" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de, "Bugünün ülkemize ve ülke insanlığımıza, geleceğimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ayrıca bu gece rehberimiz olan Kur'an'ın indirilmeye başladığı gece. Bu bağlamda her iki yönden de hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

- Sakarya

Kaynak: DHA