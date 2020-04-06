Sakarya'da karantina süreleri biten 631 vatandaş yurtlardan tahliye ediliyor
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Karantina, Sakarya

Sakarya'da karantina süreleri biten 631 vatandaş yurtlardan tahliye ediliyor

- Sakarya'da karantina süreleri biten 631 vatandaş yurtlardan tahliye ediliyor Yurttan 'özgürlük, özgürlük' diyerek çıkan öğrencinin mutluluğu adeta gözlerinden okundu AFAD İl Müdürü Kaşkaş: "3 yurdumuzdan toplam 631 vatandaşımızı 77 ilimize uğurluyoruz" Öğrenci Işılay Türkeli: "14 gün çok...

06.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:26

- Sakarya'da karantina süreleri biten 631 vatandaş yurtlardan tahliye ediliyor

Yurttan 'özgürlük, özgürlük' diyerek çıkan öğrencinin mutluluğu adeta gözlerinden okundu

AFAD İl Müdürü Kaşkaş: "3 yurdumuzdan toplam 631 vatandaşımızı 77 ilimize uğurluyoruz"

Öğrenci Işılay Türkeli: "14 gün çok güzel geçti, her türlü imkan sağlandı çok memnunuz"

Öğrenci Mine Tokel: "Çok heyecanlıyım ailemin yanına gidiyorum"

SAKARYA - Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Mart tarihinde yurt dışından Sakarya'ya getirilerek KYK yurtlarında karantinada tutulan 631 vatandaşın tahliye işlemleri başladı. Yurttan tahliye edilen vatandaşlar, evlerine dönmenin mutluluğunu yaşarken geçirdikleri gözlem süresindeki kendilerine sağlanan her türlü imkan için teşekkür ettiler.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışında bulunan öğrenci, tır şoförü, kaymakam ve ailelerinin içlerinde bulunduğu toplam bin 885 vatandaş Sakarya'ya getirilerek bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda 23 Mart 2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştı. 14 günlük gözlem süreçleri biten toplam 631 vatandaşın tahliye işlemlerine başlanıldı. Sosyal mesafeyi korumak amaçlı vatandaşlar yurtlardan tek tek çıkartılarak otobüslere bindirildi. Toplamda bin 885 kişinin getirildiği yurtlardan vatandaşların tahliye işlemleri Perşembe gününe kadar sürecek. Karantina sürecini bitiren ve evlerine dönmeye başlayan öğrencilerin ise mutlulukları adeta gözlerinden okundu.

77 ilimize buradan vatandaşlarımızı gönderiyoruz

3 yurttan toplam 631 vatandaşın tahliyesinin başladığını aktaran AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, "Korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında değişik ülkelerden getirilen öğrenci, şoför, işçi ve kaymakamlarımız devletimizin imkanları ile ülkemize getirildi. Bu kapsamda da ilimize 23 Mart 2020 tarihinden itibaren bugüne kadar bin 885 vatandaşımız getirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Kredi Yurtlar Kurumunda misafir edildiler. 14 günlük karantina süresi dolan misafirlerimiz bugün itibari ile evlerine uğurlanıyorlar. 77 ilimize buradan vatandaşlarımızı gönderiyoruz. Bugün 631 misafirimiz gönderiliyor, yarın 658 misafirimizi göndereceğiz, 8 Nisan'da ise 211 ve 9 Nisan tarihinde ise 269 misafirimizi göndermiş olacağız inşallah. Bugün 3 yurttan gönderiyoruz" dedi.

Her türlü imkan sağlandı çok memnunuz

Öğrenci olarak İrlanda'da bulunan ve 14 günlük karantina sürecinden sonra İstanbul'da bulunan evine gitme mutluluğunu yaşayan Işılay Türkeli, "14 gün çok güzel bir şekilde geçti. Her türlü imkanı sağladılar, çalışanlara minnettarız hepsinden Allah razı olsun çok teşekkür ederiz, hepsini çok seviyoruz. Bizlere plates motive bile verildi spor yapabilmemiz için, okumamız için kitaplar verildi yani her türlü imkan sağlandı çok memnunuz" diye konuştu.

Ailemin yanına gidiyorum çok heyecanlıyım

Ailesinin yanına gitmenin heyecanını yaşayan Mine Tokel ise, "Süreç gayet iyiydi. Açıkçası bizle çok güzel ilgilendiler herkese çok teşekkür ediyorum öncelikle. Geldiğimiz ilk günden son güne varana kadar bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım ailemin yanına gidiyorum çünkü. Ama tabii şimdi de 2 haftalık ev karantina sürecim başladı. İrlanda'dan geliyorum öğrenciydim orada, bu durumdan dolayı teşekkür ediyorum ki biz öğrencileri biran önce aldılar, tahliye ettiler oradan yoksa çok zor olacaktı bizim için" şeklinde konuştu.

Öte yandan, yurttan eşyaları ile birlikte çıkan bir öğrencinin ise 'özgürlük, özgürlük' diyerek çıkması ise dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya'da karantina süreleri biten 631 vatandaş yurtlardan tahliye ediliyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sakarya'da karantina süreleri biten 631 vatandaş yurtlardan tahliye ediliyor
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