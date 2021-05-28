Sakarya'da iki orman görevlisini darbeden 10 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, orman ürünü kaçırdığı iddia edilen kişilerin iki görevliyi darbetmesine ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, orman ürünü kaçırdığı iddia edilen kişilerin iki görevliyi darbetmesine ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Polat, Geyve Orman İşletme Şefliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Alifuatpaşa İşletme Şefliği ekiplerince Kızılkaya Mahallesi'nde orman ürünü yüklü plakasız traktör durdurularak nakliye belgesi ibraz edilmesi istendiğini, traktördeki şüphelilerin ibrazda bulunamaması üzerine durumun Geyve Cumhuriyet Savcılığına bildirildiğini söyledi.

Görevlilerce traktörün cep telefonuyla fotoğraflandığı sırada 10 kişilik grubun Alifuatpaşa Orman İşletme Şefi Ahmet Terzioğlu ve orman muhafaza memuru Yener Özgan'a karşı mukavemet gösterip fiziki saldırıda bulunduğunu belirten Polat, görevlilerin cep telefonunun alındığını, E.M. ile diğer şüphelilerin daha sonra traktörle kaçtıklarını anlattı.

Görevlilere yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Dayak da yesek, mermi de yesek ormanları korumaktan vazgeçmeyeceğiz. Yaşanan üzücü olayın yargı boyutu devam ediyor. Devletimizin teşkilatımıza emanet ettiği ormanlarımızı cansiperane bir şekilde koruyan işletme şefimize ve orman muhafaza memurumuza yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Teşkilat mensuplarımıza yapılan saldırılara bir yenisi eklenmiştir. Bu tür sözlü ve fiziki saldırılar, toplu koruma ekiplerimizi asla korkutamaz. Ormanlara karşı yasa dışı müdahalede bulunan orman kaçakçılarına asla müsaade etmeyeceğiz."

Anayasa ve kanunların kendilerine verdiği yetkiyle milletin malı olan ormanları koruduklarını vurgulayan Polat, olayla ilgili Geyve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını sözlerine ekledi.

İlçe Jandarma Komutanlığınca, söz konusu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş