Son dakika haberleri | Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi - Haberler
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Son dakika haberleri | Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi Çaldığı kamyon ile şehir merkezindeki yaklaşık 10 araca çarparak kaçtı Şehir merkezinde terör estiren alkollü şahıs polis ekiplerince yakalandı Çocuklarını almak için yol kenarında durduğu esnada dehşeti...

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi

Çaldığı kamyon ile şehir merkezindeki yaklaşık 10 araca çarparak kaçtı

Şehir merkezinde terör estiren alkollü şahıs polis ekiplerince yakalandı

Çocuklarını almak için yol kenarında durduğu esnada dehşeti yaşayan sürücü o anları anlattı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkol aldıktan sonra çaldığı kamyon ile 10'dan fazla araca çarparak, yol kenarındaki ağaçları da deviren şahıs şehir merkezini savaş alanına çevirdi. Çaldığı kamyon ile yaklaşık 5 kilometre boyunca ilerleyen şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İlginç olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıkları öğrenilen iki şahıs, bir kurumun park halindeki kamyonu ile hafif ticari aracını çalmak istedi. Park halindeki kamyon ile hafif ticari aracı çalan şahıslar demir kapıya doğru ilerledi. Kamyonu çalarak demir kapıyı deviren şahıs, şehir merkezini adeta savaş alanına çevirdi. Çaldığı kamyon ile yaklaşık 5 kilometre boyunca ilerlediği esnada cadde üzerinde bulunan ağaçları da deviren ve istikametindeki 10'dan fazla araca çarparak zarar veren şahıs, Güllük Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan kavşakta polis ekiplerince durdurularak yakalandı. Şehir merkezinde adeta terör estiren şahıs gözaltına alınırken, çalmak istediği hafif ticari araç ile demir kapı üzerinde asılı kalan şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Otomobili hasar gören vatandaş yaşadığı korku dolu anları anlattı

Öte yandan, Kocaeli'nden, cemiyet için Sakarya'ya geldiği öğrenilen ve çocuklarını almak için yol kenarına otomobili ile yanaştığı esnada kamyonun çarptığı araç sürücüsü Servet Ak, "Park yerine yaklaşarak durakladığım sırada dörtlülerimi yaktım ve beklerken arkadan sarı bir kamyonun aracıma çarptığını gördüm. Aynadan gördüm durdu, hafif geri çekildi, yan tarafta polisler vardı onu gördüm. Daha sonrasında araç, hiçbir şey olmamış gibi otomobilime sürterek ilerledi ve kaçtı gitti. Araçta yalnızdım, çocuklar kaldırımdaydı onları almak için kenarı yaklaştım ve bir süre durduktan sonra kamyon geldi. Fren sesi duydum ve sonrasında otomobilime çarptı" dedi.

Son dakika haberleri | Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi

Son dakika haberleri | Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi

Son dakika haberleri | Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi

Son dakika haberleri | Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi

Son dakika haberleri | Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi

Son dakika haberleri | Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi

Son dakika haberleri | Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi

Son dakika haberleri | Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi

Son dakika haberleri | Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi

Son dakika haberleri | Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi

Son dakika haberleri | Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi

Son dakika haberleri | Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi

Son dakika haberleri | Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi

Son dakika haberleri | Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi

Son dakika haberleri | Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi

Son dakika haberleri | Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri | Sakarya'da ilginç olay: Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi - Haberler
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