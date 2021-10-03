ŞAİR-YAZAR-ÇİZER EVİ, YAZARLARLA OKURLARI BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

TOKAT (Habermetre) - Tokat Belediyesi Şair-Yazar-Çizer Evi'nde 15 günde bir yazarlarla okurlar bir araya geliyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından 2018 yılında tarihi Taşhan'da açılan Şair-Yazar-Çizer Evi'nde etkinliklere gençlerin katılımı devam ediyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun Sosyal ve Kültürel Projeleri arasında yer alan ve 2018 yılında tarihi Taşhan'da hayat bulan Şair-Yazar-Çizer Evi'nin bu haftaki konuğu Tokatlı Eğitimci-Yazar Mustafa Uçurum oldu.

"Uçurumda Bir Gömü" kitabı üzerine edebiyat aşığı gençlerle buluşan Mustafa Uçurum, Tokat Belediyesi'nin kültürel faaliyetlerini önemsediğini belirterek, her türlü atölye çalışmalarında yer almaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Yazar Mustafa Uçurum, söyleşi öncesi yaptığı açıklamada; "Kitabımızı okuyan arkadaşlarla söyleşimizi gerçekleştireceğiz. Kitabın okunması ve kitap üzerine söyleşi yapılmasını çok önemsiyorum. Bu anlamda Tokat Belediyesi Şair-Yazar-Çizer Evi isminin hakkını vermiş oluyor. Tokat Belediyesi'nin birçok çalışmasını takip ediyorum. Atölye çalışmalarını önemsiyor ve bu çalışmalarda yer almaya gayret ediyoruz.

"Uçurumda Bir Gömü" isimli kitabımda 30 öykü yer almakta. Kendi yaşadığım olayları, ülkemizde yaşanan olaylarla harmanlayarak öykülerle okuyucuya aktarmak istedim. Öykünün en güzel yanlarından biri de budur.

Tokat'ımız; Alimler Konağı, Fazıllar Yurdu ve Şairler Yatağıdır. Günümüzde her yanımızın her türlü sosyal medya ile kuşatılmış olduğu bir zamanda bu etkinliklerin gerçekleştirilmesi, bu tarz çalışmalarla kitaba dikkat çekilmesi, okura dikkat çekilmesi çok önem arz ediyor. Okur-Yazar, bu iki kelimeyi çok önemsiyorum. Şair-Yazar-Çizer Evi'nde de bu tür atölye çalışmaları ile gençlere ön ayak olan çalışmalara imza atılıyor. Geleceğin yazarları, şairleri burada yetişiyor. Bu anlamda Tokat'ın kültür sanat ortamına, gençlerimize, geleceğimize katkı sunan Tokat Belediyemize, Şair-Yazar-Çizer Evi'mize ve bu imkanı sunan Belediye Başkanımız Sayın Eyüp Eroğlu Beyefendi'ye teşekkürlerimi sunuyorum. " dedi.

Tokat Belediyesi Şair-Yazar-Çizer Evi sorumlusu Sosyolog Hümeyra Bişkin ise gençleri, edebiyatseverleri her 15 günde bir yapılacak olan etkinliklere davet etti.

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