Şair Abdurrahman Delen'den, Yunanistan'a şiirli Ayasofya tepkisi
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Şair Abdurrahman Delen'den, Yunanistan'a şiirli Ayasofya tepkisi

Şair Abdurrahman Delen'den, Yunanistan'a şiirli Ayasofya tepkisiBALIKESİR'de yaşayan şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen, son günlerde cami statüsüne geri çevrilmesi ve ibadete açılması konuşulan Ayasofya üzerinden Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunan Yunanistan'a, yazdığı şiir ile...

12.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:07

Şair Abdurrahman Delen'den, Yunanistan'a şiirli Ayasofya tepkisi

BALIKESİR'de yaşayan şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen, son günlerde cami statüsüne geri çevrilmesi ve ibadete açılması konuşulan Ayasofya üzerinden Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunan Yunanistan'a, yazdığı şiir ile tepki gösterdi.

Güncel konularla ilgili yazdığı şiirlerle dikkat çeken şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen, son olarak Ayasofya'ya ilişkin şiir yazdı. Dizelerinde Yunanistan'a tepki gösteren Delen, "Bizim siyasiler, çok güzel başlıklar atıyor, o konuda çok mutluyuz. Kendi ülkemdeki Ayasofya ya da herhangi bir yer başkasını ilgilendirmez. Burası benim ülkem. Toprağımızdaki bir camimizi biz açamayız mı? Neden bu kadar insanlar tepki gösteriyor, onu da anlamış değilim. Ayasofya ile ilgili dizelerde Yunanistan'a tepkimi dile getirdim. Çünkü karşı tarafta en çok tepkiyi onlar gösteriyor. Ben bir siyasetçi değilim, ama bir halk insanı olarak tepkimi göstermek zorundayım. Kimse bizim camilerimize, ibadethanelerimize dokunamaz? dedi.

Ege'de yaşanan düzensiz göçmen dramına da dikkat çekmek için bir şiir yazdığını belirten Delen, 'Son dönemde göçmenler ile ilgili birtakım sıkıntılar yaşanıyor. Bunları birçoğumuz biliyor. Ama son bir ay içerisinde 2 bine yakın göçmenin Sahil Güvenlik ekiplerimizin müdahalesi ile kurtarılmış. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama ne yazık ki Avrupa ülkeleri bu konuda aynı duyarlılığı göstermiyor. Ben de bir halk ozanı olarak, bir şair olarak duyarsız kalamazdım. Özellikle denizde boğulan, yolda ölen çocuklarımızı duydukça içimiz sızlıyor. Bunların olmaması lazım. Bizim de evlatlarımız var. Bizim de çocuklarımız var. Evet, biz ülke olarak sahip çıkıyoruz ama buna bütün dünyanın duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.

DELEN'İN ŞİİRLERİNİN DİZELERİ

Şair Abdurrahman Delen'in Ayasofya için yazıp sosyal medya hesabından paylaştığı şiirin dizeleri şöyle:

"Kim veriyor sana gazı, söyle bana Yunanistan/ Dedelerin tanır bizi, gömdük göllere Yunanistan/ Akıllı ol haddini aşma, Ayasofya'ya hele hiç bulaşma/ Ayağımıza da hiç bulaşma, olma bela Yunanistan/ Kes sesini fazla ötme, bizi kimselere benzetme/ Kendini bize ezdirtme, çıkma yollara Yunanistan"

Delen'in Ege'de yaşanan düzensiz göçmen dramına ilişkin yazdığı şiir de şu şekilde:

"Derman yoktur dizlerde, mülteci çocukları/ Boğulur denizlerde, mülteci çocukları/ Doğduğun yerden uzak, üstünde yırtık kazak/ Yollar doludur tuzak, mülteci çocukları/ Füzeler ile vurulur, yürümekten yorulur/ Avrupa'dan kovulur, mülteci çocukları?

Şair Abdurrahman Delen'den, Yunanistan'a şiirli Ayasofya tepkisi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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