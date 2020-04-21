Sahur ne zaman? İlk sahura ne zaman kalkacağız? İlk sahur hangi gün? Ramazan ne zaman başlıyor? Hangi gün oruçluyuz?
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Sahur ne zaman? İlk sahura ne zaman kalkacağız? İlk sahur hangi gün? Ramazan ne zaman başlıyor? Hangi gün oruçluyuz?

Mübarek Ramazan ayı yaklaştı. Önümüzdeki hafta ilk sahura kalkacağız ve ilk orucumuzu tutacağız. Peki İlk sahur ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak? Soruların yanıtları haberimizde.

21.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:39
Sahur ne zaman? İlk sahura ne zaman kalkacağız? İlk sahur hangi gün? Ramazan ne zaman başlıyor? Hangi gün oruçluyuz?

2020 Ramazan ayı, koronavirüs salgının devam ettiği şu günlerde yaklaştı. Mübarek Ramazan ayının her zaman olduğu gibi bereketli, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi en büyük temennimiz. Herkes ilk sahuru ne zaman yapacağımızı ve ilk orucumuzu merak ediyor. Sizler için bu soruların yanıtlarını kaleme aldık.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene mübarek Ramazan ayı Hicrî takvime göre 9. Ay. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre ise 2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacaktır. 23 Mayıs 2020 tarihinde de ramazan ayı sona erecektir.

İLK SAHURA NE ZAMAN KALKACAĞIZ

İlk sahurumuza 23 Nisan gecesini 24 Nisan sabahına bağlayan gün kalkacağız.

Sahur ne zaman? İlk sahura ne zaman kalkacağız? İlk sahur hangi gün? Ramazan ne zaman başlıyor? Hangi gün oruçluyuz?
RAMAZAN 2020

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELER?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

ORUCU KASTEN BOZMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan'ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü'l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir.

UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber?(s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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