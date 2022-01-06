Sahte pasaportla yurt dışına gitmek isteyen Özbekistanlı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Başkası adına düzenlenen sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isteyen Özbekistan uyruklu şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin 22 Aralık'ta yaptığı çalışmalarda, havalimanındaki kontrol noktasına gelen Özbekistan uyruklu D.K'ye ait pasaportun kimlik sayfasında değişiklik olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine şüpheli, M.K. ismine düzenlenen gerçek pasaportunu görevlilere ibraz etti.

Yapılan incelemelerde şüphelinin pasaportun 7. sayfasında yer alan "Antalya Havalimanı Giriş-İstanbul Havalimanı Çıkış" damgasının sahte olduğu belirlendi. Söz konusu pasaporta "DEAŞ Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı" şeklinde tahdit kaydı girildiği tespit edildi.

Sahte Özbekistan umumi pasaportu ile Antalya Havalimanı'ndan 9 Aralık'ta yurda giriş yaptığı da belirlenen şüpheli, sınır dışı işlemleri için Göç İdaresine teslim edildi.

AA / İzzet Taşkıran - Son Dakika Haberleri

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