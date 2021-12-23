İçki içtikten sonra rahatsızlandı, kaldırıldığı hastanede öldü

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde evinde içki içtikten sonra solunum güçlüğü şikayetiyle hastaneye giden Bayram Ali Çetinkaya'nın (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çetinkaya'nın sahte içkiden hayatını kaybetmiş olabileceği belirtilerek, savcılık tarafından soruşturmaya başlandı.

Çifteler ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Bayram Ali Çetinkaya, geçen pazartesi günü evinde içki içti. Daha sonra solunum güçlüğü çeken Çetinkaya, Çifteler Devlet Hastanesi'ne gitti. İlk müdahalesinin ardından Çetinkaya, sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çetinkaya, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. İki gün yoğun bakımda tedavi gören Çetinkaya, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Cetinkaya'nın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Üzerinde bulunan yarısı dolu içki şişesinin incelemeye alındığı belirtilen açıklamada, "Şahsın ikametinde yapılan kontrollerde kaçak içki konusu ile ilgili suç ya da suç unsuruna rastlanmadı. Eskişehir Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmesinin ardından hastane görevlilerince üzerinde yapılan kontrolde 35'lik yarıya kadar dolu içki şişesi bulunarak muhafaza altına alındı. Soruşturma tüm boyutları ile devam etmektedir" denildi.