Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu, radyoaktif kalıntıları Fransa'ya taşıdı
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Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu, radyoaktif kalıntıları Fransa'ya taşıdı

27.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 27.02.2021 19:53
Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu, radyoaktif kalıntıları Fransa'ya taşıdı

Sahra Çölü'nden bu ayın başlarında Fransa'ya gelen toz bulutu, 1960 yılında Sahra çölünde gerçekleştirilen nükleer denemeden kalan Sezyum 137 (Caesium 137) radyoaktif kalıntılarını ülkeye taşıdı.

Sahra Çölü'nden bu ayın başlarında Fransa'ya gelen toz bulutu, 1960 yılında Sahra çölünde gerçekleştirilen nükleer denemeden kalan Sezyum 137 (Caesium 137) radyoaktif kalıntılarını ülkeye taşıdı.

Fransa'ya bu ayın başlarında Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu nedeniyle birçok şehir sarıya boyanmıştı. Ülke genelinde birçok bölgede etkili olan toz bulutu, radyoaktif kalıntıları da beraberinde getirdi. Fransız bilim adamları, geçtiğimiz 6 Şubat'ta ülkeye gelen toz bulutunun Jura dağlarında radyoaktif kalıntı bıraktığını açıkladı. Açıklamaya göre, Sezyum 137 (Caesium 137) olduğu öğrenilen element, 1960 yılının başlarında Fransa'nın Sahra Çölü'nde yaptığı bir nükleer denemeden kaldı.

Toz bulutunun kalıntıları, Caen Üniversitesi'nde Radyoloji Uzmanı olarak çalışan Pierre Barbey tarafından incelendi. Sahra çölünden gelen kumlarda yaptıkları inceleme sonucu Sezyum 137 elementini bulduklarını açıklayan Barbey, aynı elementin 2011 yılında Japonya'nın Fukushima kentinde meydana gelen nükleer santral kazasında da atmosfere yayıldığını dile getirdi.

Fransa, Sahra Çölü'nde ilk olarak 13 Şubat 1960 yılında nükleer deneme yaparken, daha sonra da birçok nükleer deneme gerçekleştirdi. Fransa'nın 1960'larda yaptığı denemelerin, Hiroshima patlamasının 3 veya 4 katı olduğu biliniyor. Özellikle Cezayir'de radyoaktivite, halkın sağlığını etkilerken, bölgedeki yoğun radyoaktif kirlilik hala devam ediyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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