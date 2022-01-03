Sahneye sarhoş çıktığı iddia edilen Tuğba Özerk, bilinmeyen hastalığını anlattı

Sevilen sanatçılar, yılbaşında çeşitli mekanlarda sahne alarak 2022'yi karşıladı. Antalya'daki lüks bir otelde sahneye çıkan Tuğba Özerk'in sahneye çıkmadan önce alkol kullandığı ileri sürüldü. Sahnedeki dansı ve hareketlerinden dolayı tepki çeken Özerk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"KABULLENEMEDİĞİM HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORUM"

Sahneye sarhoş çıktığı iddiası üzerine Instagram hesabından uzun bir açıklama metni yayınlayan şarkıcı, şunları söyledi: "Hakkımda iki gündür aralıksız süren sosyal medyadaki linç girişimine karşılık cevap verme ve gelişen olaylar ve yansıyan görüntülerin altına haksızlığa varan yorumlar hakkımdaki bir gerçeği herkesle paylaşma gerekliliğini zorunlu hale getirmiştir. Bir süredir mücadele ettiğim, herkesle paylaşamadığım, hatta kendimin bile zaman zaman kabullenmekte zorlandığım `Hipofiz Bezi Makroadenomu' tanısı konulan bir hastalıkla mücadele etmekteyim."

"BİLİNÇ KAYBI YAŞIYORUM, RİSK ALTINDA BİR HAYATIM VAR"

"Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, aynı zamanda Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof Dr. Eralp Başer'in gözetimi altında ilaç tedavim sürmektedir. Bu Tümör nedeniyle görme alanı bozuklukları, bilişsel bozukluk (bilinç kaybı, senkop) riski altında bir hayatım var. En yakınlarımın dışında kimsenin bilmediği bu durumu herkesle paylaşma sebebim ise; herkesin yayılan görüntüler karşısında kafalarındaki soru işaretlerini gidermek içindir. Artık hiçbir şeyin göründüğü gibi olamayacağı gerçekliği herkes tarafından kabul edilmesi gerekirken 'yargısız infaz' yaparak, yaraya tuz basma `zevkinden' vazgeçilmesi gerekiyor. Ben bu mesleğe yıllarını vermiş, yorumculuğun dışında söz-beste üreten bu ülkenin tanınan bir sanatçısıyım."

"DİNLENMEK İÇİN KÖŞEME ÇEKİLİYORUM"

"İçinde bulunduğum bu özel, mahrem durumla başa çıkmaya çalışırken, bir taraftan da aşık olduğum mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı, bu konuya kafa yoran, düşünen buna enerji harcayan herkesten özür diliyorum. Tedavim bitene kadar bir süre dinlenmek için köşeme çekiliyorum ve üretmeye de devam edeceğim. Yeni yılda en büyük dileğim, herkes için sağlıklı ve bol müzikli günler. Sevgiyle kalın..."

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