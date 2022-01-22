Sahnede eşiyle dans etti! Romantik anlar...

Raşit Bağzıbağlı imzalı turuncu elbisesiyle sahne alan Sali, "Dışarıda kar var, ben de içeride güneş gibi alev alev olmak istedim. İçimizdeki enerjiyi sizlere yansıtmak istedik" dedi.

"HER YİĞİDİN YOĞURT YİYİŞİ FARKLIDIR"

Son dönemde yaşanan kıyafet polemiği kendisine hatırlatılan Sali, "Sahne dünyası, şov dünyasıdır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır." dedi.

MÜJDEYİ VERDİ

Son olarak 'Efkarım Var' şarkısıyla 9 ay önce sevenleriyle buluşan Sali, "Yeni teklim bitmek üzere. Şubat ayında sizlerle olacak. Onun heyecanını yaşıyorum. Ayrıca sahne programlarım ve akustik çalışmalarım da var." sözleriyle yeni single müjdesini verdi.

EN ROMANTİK SAHNE

'Ömrüm' şarkısında eşi Erkan Erzurumlu'yla dans eden Sali, salonda romantizm rüzgarları estirdi. Sevilen şarkıları ve farklı tarzlardan oluşan repertuvarıyla yaklaşık 2 buçuk saat sahnede kalan Sali, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.