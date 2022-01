Şahmeran duası okunuşu! Gerçek Şahmeran duası Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Şahmeran duası faziletleri nedir, ne için kaç kere okunur?

Şahmeran duasının birçok fazileti vardır. Özellikle günde en az 3 kere okunması tavsiye edilmiştir. Eğer hayırlı kısmet istiyorsanız, nazarlardan korunmak istiyorsanız, sağlık-huzur-mutluluk istiyorsanız, bereketli kazançlar istiyorsanız şahmeran duası edebilirsiniz. Halk arasında en etkili dualardan birisi olarak kabul edilen Şahmeran duasına yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, Şahmeran duası okunuşu nasıldır? Gerçek Şahmeran duası Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Şahmeran duası ne için kaç defa okunmalıdır? Şahmeran duası ve detayları sizlerle...

ŞAHMERAN NE DEMEK?

TDK'ya göre dilimize Farsça'dan geçen şahmeran kelimesi "Başı insan, gövdesi yılan biçiminde olduğuna inanılan efsanevi yaratık." anlamına gelmektedir.

Şahmeran duası "iyi insanların duası" anlamına gelmektedir. Şahmeran duasında kelime anlamı açısından "Şah" ve "Meran" olarak ikiye ayrılır. "Şah" kelimesi "yüce, iyi, dürüst ve lider" anlamına gelirken, "Meran" kelimesi ise "insanlar" anlamına gelmektedir.

ŞAHMERAN DUASI OKUNUŞU NASILDIR?

Şahmeran Duası'nın Arapça yazılışına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Şahmeran Duası Arapça

ŞAHMERAN DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hayyu'l Kayyum

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aliyyu'l hakim

Allah'u la ilahe illa Hüve's Semiu'l Alim

Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rahmanü'r Rahim

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Vahidü'l Ehad

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ferdü'l Varid

Allah'u la ilahe illa Hüve Raufu'r Rahim

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aziz'ur Rahim

Allah'u la ilahe illa Hüve'z Zahiru'l Batın

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ahadu's Samed

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Fettahu'l Alim

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Azizu'l Alim

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hannanu'l Mennanu Deyyan

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Kadiru'l Kadir

Allah'u la ilahe illa Hüve' Rafiu'l Alim

Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rabbü'l Arş'il Azim

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Meliku'l Kudüs

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hakku'l Mübin

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Baisü'l Varis

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Esmau'l Hüsna

Hüve'l Hayy'u la ilahe illa Hu Fed'uhü Muhlisine Lehü'd-diyn

Sübhane Birahmetike ya Erhame'r -rahimin.

Ve'l Hamdu -lillahi Rabbi'l Alemin

Velâ havle velâ guvvete illâ billahilaliyyilazîm.

Amin...

Allah (c.c.) edeceğiniz duaları kabul eylesin...

ŞAHMERAN DUASININ ANLAMI NEDİR?

Her şeye hayat vererek ayakta tutan, gerçek hayat sahibi Rabbim senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce olan Hikmet Sahibi Rabbim sen gizli ve saklı her şey bilir ve işitirsin. Sen her şeye çok merhametlisin. Her şeyin tek, ortaksız ve yalnız yaratıcısı Rabbim senden başka ilah yoktur. Eşi benzeri bulunmayan Rabbim Sen yaradılanlara karşı merhametli ve şefkatli olansın. Azameti Büyük, merhametli ve her şeye galip olan Rabbim senden başka ilah yoktur. Her şeyi hakkı ile bilen ve her şeyi hikmet ile açan Allah'ım, her şeye gücü yeten Kadir Allah'ım, Büyük Arşın ve her şeyin sahibi, tüm gaflet, acizlik ve hatalardan uzak Allah'ım senden başka ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların gerçek varisi Allah'ım senden başka ilah yoktur ve bütün güzel isimler yalnızca Sana aittir.

ŞAHMERAN DUASI NE İÇİN KAÇ KERE OKUNMALIDIR?

Şahmeran duasını birçok durum için okuyabilirsiniz. Kısaca derleyelim:

- Her türlü dilek için 41 defa Şahmeran Duası okunmalıdır.

- Muhabbet ve sevgi artırmak için 3 gün boyunca 6 kere okunmalıdır.

- Kısmet ve nasip açmak için 21 gün boyunca her gün 7 defa ikindi namazı sonrası okunmalıdır.

- Nazardan korunmak için 7 kere okunmalıdır.

- Cin ve şeytanın şerrinden korunmak için her gün sabah ve akşam 1'er kez okunmalıdır.

- Geceleri rahat uyumak için 7 kere okunmalıdır.

- Satılamayan malı satmak için 11 gün boyunca her gün 7 defa ikindi namazından sonra okunmalıdır.

ŞAHMERAN DUASININ TÜM FAZİLETLERİ NELERDİR?

Şahmeran Duasının birçok fazileti bulunmaktadır. Şahmeran duasının en çok faziletleri şu şekilde:

- Şahmeran Duası hayırlı kısmet için okunabilir.

- Huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir hayat için Şahmeran duası okunabilir.

- Şahmeran duası ruh sağlığı açısından insanı manevi olarak huzura erdirir.

- Şahmeran duası kişiyi her türlü kötülük, bela, musibetten korur.

- Hayırlı kazançlar ve bereketler için Şahmeran duası okunabilir.

