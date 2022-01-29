Şahmeran duası okunuşu! Gerçek Şahmeran duası Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Şahmeran duası faziletleri nedir, ne için kaç kere okunur?
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İçerisinde Allah (c.c.) 'ın isimleri olan Şahmeran duası, en büyük dualardan birisi olarak geçmektedir. Şahmeran duası kısa ve ezberlenebilir bir duadır. Ezbere bilmeyenler için Şahmeran Duası'nın Arapça ve Türkçe yazılışlarını sizler için paylaşacağız. Haberimizden en gerçek Şahmeran duası nedir ona ulaşabilirsiniz. Şahmeran duasını nazardan korunmak için 7 kere okuyabilirsiniz. Şahmeran duasının Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşuna haberimizden ulaşabilirsiniz...
Şahmeran duasının birçok fazileti vardır. Özellikle günde en az 3 kere okunması tavsiye edilmiştir. Eğer hayırlı kısmet istiyorsanız, nazarlardan korunmak istiyorsanız, sağlık-huzur-mutluluk istiyorsanız, bereketli kazançlar istiyorsanız şahmeran duası edebilirsiniz. Halk arasında en etkili dualardan birisi olarak kabul edilen Şahmeran duasına yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, Şahmeran duası okunuşu nasıldır? Gerçek Şahmeran duası Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Şahmeran duası ne için kaç defa okunmalıdır? Şahmeran duası ve detayları sizlerle...
TDK'ya göre dilimize Farsça'dan geçen şahmeran kelimesi "Başı insan, gövdesi yılan biçiminde olduğuna inanılan efsanevi yaratık." anlamına gelmektedir.
Şahmeran duası "iyi insanların duası" anlamına gelmektedir. Şahmeran duasında kelime anlamı açısından "Şah" ve "Meran" olarak ikiye ayrılır. "Şah" kelimesi "yüce, iyi, dürüst ve lider" anlamına gelirken, "Meran" kelimesi ise "insanlar" anlamına gelmektedir.
- Şahmeran duası anlamı : İyi insanların duası
- Şah kelimesi anlamı : Yüce, iyi, dürüst ve lider
- Meran kelimesi anlamı : İnsanlar
Şahmeran Duası'nın Arapça yazılışına aşağıdan ulaşabilirsiniz:
- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hayyu'l Kayyum
- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aliyyu'l hakim
- Allah'u la ilahe illa Hüve's Semiu'l Alim
- Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rahmanü'r Rahim
- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Vahidü'l Ehad
- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ferdü'l Varid
- Allah'u la ilahe illa Hüve Raufu'r Rahim
- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aziz'ur Rahim
- Allah'u la ilahe illa Hüve'z Zahiru'l Batın
- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ahadu's Samed
- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Fettahu'l Alim
- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Azizu'l Alim
- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hannanu'l Mennanu Deyyan
- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Kadiru'l Kadir
- Allah'u la ilahe illa Hüve' Rafiu'l Alim
- Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rabbü'l Arş'il Azim
- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Meliku'l Kudüs
- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hakku'l Mübin
- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Baisü'l Varis
- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Esmau'l Hüsna
- Hüve'l Hayy'u la ilahe illa Hu Fed'uhü Muhlisine Lehü'd-diyn
- Sübhane Birahmetike ya Erhame'r -rahimin.
- Ve'l Hamdu -lillahi Rabbi'l Alemin
- Velâ havle velâ guvvete illâ billahilaliyyilazîm.
Amin...
Allah (c.c.) edeceğiniz duaları kabul eylesin...
Her şeye hayat vererek ayakta tutan, gerçek hayat sahibi Rabbim senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce olan Hikmet Sahibi Rabbim sen gizli ve saklı her şey bilir ve işitirsin. Sen her şeye çok merhametlisin. Her şeyin tek, ortaksız ve yalnız yaratıcısı Rabbim senden başka ilah yoktur. Eşi benzeri bulunmayan Rabbim Sen yaradılanlara karşı merhametli ve şefkatli olansın. Azameti Büyük, merhametli ve her şeye galip olan Rabbim senden başka ilah yoktur. Her şeyi hakkı ile bilen ve her şeyi hikmet ile açan Allah'ım, her şeye gücü yeten Kadir Allah'ım, Büyük Arşın ve her şeyin sahibi, tüm gaflet, acizlik ve hatalardan uzak Allah'ım senden başka ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların gerçek varisi Allah'ım senden başka ilah yoktur ve bütün güzel isimler yalnızca Sana aittir.
Şahmeran duasını birçok durum için okuyabilirsiniz. Kısaca derleyelim:
- - Her türlü dilek için 41 defa Şahmeran Duası okunmalıdır.
- - Muhabbet ve sevgi artırmak için 3 gün boyunca 6 kere okunmalıdır.
- - Kısmet ve nasip açmak için 21 gün boyunca her gün 7 defa ikindi namazı sonrası okunmalıdır.
- - Nazardan korunmak için 7 kere okunmalıdır.
- - Cin ve şeytanın şerrinden korunmak için her gün sabah ve akşam 1'er kez okunmalıdır.
- - Geceleri rahat uyumak için 7 kere okunmalıdır.
- - Satılamayan malı satmak için 11 gün boyunca her gün 7 defa ikindi namazından sonra okunmalıdır.
Şahmeran Duasının birçok fazileti bulunmaktadır. Şahmeran duasının en çok faziletleri şu şekilde:
- - Şahmeran Duası hayırlı kısmet için okunabilir.
- - Huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir hayat için Şahmeran duası okunabilir.
- - Şahmeran duası ruh sağlığı açısından insanı manevi olarak huzura erdirir.
- - Şahmeran duası kişiyi her türlü kötülük, bela, musibetten korur.
- - Hayırlı kazançlar ve bereketler için Şahmeran duası okunabilir.