Sahipsizler CANLI izle! 8 Ekim Çarşamba Star TV Sahipsizler 33. bölüm SON BÖLÜM izleme linki!

Anne ve babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin dram dolu yaşam mücadelesini anlatan yapım; Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Miraç Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız) karakterlerinin birbirlerine tutunarak hayata karşı verdikleri direnişi konu alıyor. Yaşadıkları tüm acılara rağmen pes etmeyen kardeşlerin hikâyesi, seyircilerin kalbinde derin izler bırakıyor. Bu nedenle, "Sahipsizler son bölüm izle" aramaları sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir gecede anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin; Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım'ın yaşadığı acılara rağmen hayata tutunma mücadelesi, Sahipsizler'in son bölümünde izleyicileri ekrana kilitledi. İstanbul'da geçen bu duygu yüklü hikâyenin kökleri, yıllar önce Mardin'in küçük bir köyünde filizlenen büyük bir aşka dayanıyor.

Yetimhaneden sonra Cevdet Baba tarafından büyütülen Rıfat, öğretmenlik yaptığı köyde Bala ile tanışır. İlk görüşte birbirlerine âşık olan ikilinin mutluluğu, Mardin'in zenginlerinden ve büyük bir nakliyat şirketinin sahibi Nedim Uzunkaya'nın oğlu Yavuz'un saplantılı aşkıyla gölgelenir. Yavuz'un Bala'ya duyduğu takıntı, onu zorla kaçırmasına neden olur. Bala, gördüğü zulümlere rağmen bebeğini dünyaya getirir; ancak Rıfat'tan vazgeçmez. Genç çift, sonunda birlikte kaçmayı başarır.

Kaçış sırasında yaptıkları kazada ölmüş gibi davranan Bala ve Rıfat, kimliklerini geride bırakıp ormanın derinliklerinde yeni bir yaşam kurarlar. Günbegün büyüyen bu aile, altı çocuklarıyla birlikte sessiz ama huzurlu bir hayat sürer. Fakat Yavuz'un intikam arzusu onları bulduğunda, bu masal gibi yaşam yerle bir olur. Evin en büyüğü Azize, anne ve babasının öğretileriyle kardeşlerini kurtarır ve onların hem annesi hem de babası olur.

Nereye gideceklerini bilemeyen altı kardeş, babalarının bir zamanlar güvendiği kişi olan "Aslan amcalarına" ulaşmak için İstanbul'a doğru yola çıkar. Ancak şehir, ormandan hiç çıkmamış bu çocuklar için tehlikelerle dolu bir labirente dönüşür. Kardeşlerin yolu önce Haşmet ve oğlu Yusuf'la kesişir; Aslan'a ulaşana kadar ise türlü zorluklarla sınanırlar.

Henüz çocuk yaşta olmalarına rağmen küçük kardeşlerini korumak için erken büyümek zorunda kalan Azize, Cemo ve Zeliha, aile bağlarının gücüyle hayata tutunmaya çalışır. Sahipsizler, imkânsızlık içinde yeşeren umutların ve vazgeçmeyen kardeşliğin öyküsünü izleyiciye sunuyor.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç (baş antagonist)

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

DİZİNİN KONUSU

Sahipsizler, anne ve babalarının trajik ölümü sonrası ayakta kalmaya çalışan altı kardeşin dokunaklı hikâyesini konu alıyor. Azize, Zeliha ve Cemo; çocuk yaşta olmalarına rağmen, küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım için büyük bir olgunluk göstererek adeta ebeveynlik rolünü üstleniyor.

Mardin'de doğan saf bir aşkın, İstanbul'un acımasız gerçekleriyle sınandığı hikâye; dayanışmayı, kardeşliği ve umudun gücünü gözler önüne seriyor. Dizi, dramatik sahneleriyle izleyiciyi derinden etkilerken, güçlü karakterleriyle de iz bırakıyor.

SAHİPSİZLER CANLI İZLE

Sahipsizler dizisinin tüm bölümleri ve yeni yayınlanan son bölümü, dizinin resmi yayın platformları üzerinden izlenebiliyor. Kaçıran izleyiciler için "Sahipsizler son bölüm izle" seçeneği yoğun ilgi görmeye devam ediyor.