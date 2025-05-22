SAHİPSİZLER 24. BÖLÜM FULL İZLE | STAR TV ekranı ile Sahipsizler son bölüm izle tek parça full HD ve kesintisiz! Sahipsizler'in 24. bölümünde ne oldu?

STAR TV'nin sevilen dizisi, Sahipsizler son bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 25. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Sahipsizler dizisinin 24. bölümünde ne oldu? Sahipsizler dizisinin 24. bölüm tek parça izleme linki var mı? İşte, Sahipsizler dizisinin 24. bölümüne ilişkin merak edilenler…

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN 24. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Pervin, Alaz soyunun devamı ve aşiretin kurallarının yaşatılması adına Devran'ın bir an önce çocuk sahibi olmasını ister ve bu konuda baskısını giderek artırır. Ancak Azize, böyle önemli bir kararı kendi isteği ve zamanı geldiğinde vermekte kararlıdır.

SAHİPSİZLER 24. BÖLÜM

Bu sırada Fırat, Pervin'in Devran'ı Meryem'le evlendirmeye çalıştığını duyduğunda büyük bir öfkeye kapılır. Diğer yandan Yusuf ve Zeliha arasındaki bağ zayıflar, aralarındaki gerginlik büyür ve sonunda ilişkileri kopma noktasına gelir. Bu ayrılık en çok Haşmet ve Remziye'nin işine gelir. Ailesinin üzerindeki baskısıyla bunalıma giren Devran, duygularını kontrol edemez ve Azize ile olan ilişkisini daha da çıkmaza sokacak bir adım atar. Öte yandan Meryem'le istemediği bir evliliğe doğru sürüklenen Devran, Azize'nin nikâh günü yaptığı sürpriz çıkışla neye uğradığını şaşırır.