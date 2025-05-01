SAHİPSİZLER 21. BÖLÜM FULL İZLE || STAR TV ekranı ile Sahipsizler son bölüm izle tek parça full HD ve kesintisiz! Sahipsizler'in son bölümde ne oldu?

STAR TV'nin sevilen dizisi, Sahipsizler dizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 22. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Sahipsizler dizisinin 21. bölümünde ne oldu? Sahipsizler dizisinin 21. bölüm tek parça izleme linki var mı? İşte, Sahipsizler dizisinin 21. bölümüne ilişkin merak edilenler…

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN 21. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Star TV'nin dikkat çeken dizisi Sahipsizler, 30 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan 21. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bu bölümde, Azize ve Devran arasında yaşanan fikir çatışması derinleşirken, geçmişten gelen sürpriz bir karakter dengeleri alt üst etti. Azize'nin Duygu'ya verdiği destek, Devran'ın sert tepkisine yol açar. Fakat Azize geri adım atmaz ve inandığı değerleri savunmayı sürdürür. Bu tutum, iki karakter arasındaki gerilimi tırmandırır.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN 21. BÖLÜMÜNDE NE OLDU

Öte yandan Yusuf'un yurt dışındaki eski nişanlısı Buket'in ansızın geri dönmesi, Yusuf ile Zeliha arasındaki ilişkiye gölge düşürür ve ikili için zorlu bir sürecin kapısını aralar. Aynı zamanda, sahneye beklenmedik bir şekilde çıkan Fırat, Vahap Alaz'ın tüm servetinde hakkı olduğunu iddia ederek büyük bir yüzleşmeyi başlatır. Bu çıkış, Pervin ve Devran cephesinde şaşkınlık ve öfkeyle karşılanır. Tüm bu olayların ortasında ise okul bahçesinde futbol oynarken fenalaşan Samet'in kalp rahatsızlığı ortaya çıkar.