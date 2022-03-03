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Sahipsiz köpekleri kamu kurumları sahiplendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sahipsiz köpekleri kamu kurumları sahiplendi

Bolu'nun Mengen ilçesinde başlatılan 'Canlar Hepimizin' projesiyle sahipsiz köpekler kamu kurumları tarafından sahiplenildi.

MENGEN, BOLU (İHA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde başlatılan 'Canlar Hepimizin' projesiyle sahipsiz köpekler kamu kurumları tarafından sahiplenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mengen ilçesinde son yıllarda başıboş ve sahipsiz köpek sayısının artmasıyla birlikte insanlara saldırı, ısırık ve yaralama, çöplerin yayılması ve trafik kazası vakaları yaşanmaya başladı. Köpek sayısının artmasıyla birlikte Mengen Kaymakamlığı tarafından 'Canlar Hepimizin' projesi başlatıldı. Proje kapsamında ilçedeki sokak hayvanlarını sahiplendirme seferberliği başlatılarak kamu kurum ve kuruluşlar tarafından yavru köpekler sahiplenildi. Yavru köpekleri sahiplenen kurumlara birer adet köpek kulübesi, mama kabı ve köpek mamaları veridi.

Ayrıca, sahiplendirilen köpeklerin iç dış parazit ilaç ve kuduz aşısı temininin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karşılanacağı belirtildi. - BOLU

Sahipsiz köpekleri kamu kurumları sahiplendi

Sahipsiz köpekleri kamu kurumları sahiplendi

Sahipsiz köpekleri kamu kurumları sahiplendi

Sahipsiz köpekleri kamu kurumları sahiplendi

Sahipsiz köpekleri kamu kurumları sahiplendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mengen, Köpek, Bolu, Kamu, Yerel, Haberler

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