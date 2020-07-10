Şahinbey kırsalında 162 kilometre arazi yolu açıldı
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Şahinbey kırsalında 162 kilometre arazi yolu açıldı

Şahinbey kırsalında 162 kilometre arazi yolu açıldı Gaziantep'in Şahinbey ilçesi kırsalında 162 kilometre arazi yolu açılarak, çiftçilere destek olundu.

10.07.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:17

Şahinbey kırsalında 162 kilometre arazi yolu açıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesi kırsalında 162 kilometre arazi yolu açılarak, çiftçilere destek olundu.

Çiftçilere buğday ve arpa tohumu, hayvan yemi, zeytin, fıstık fidanı ve canlı hayvan desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi ilçe kırsalında 162 kilometrelik arazi yollarını açarak çiftçinin işlerini kolaylaştırdı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, köy yollarını açarak çiftçinin yaşamını kolaylaştırdıklarını belirterek, "Çiftçimize olan desteğimiz devam ediyor. Daha önce arpa-buğday tohumu, gübre, fıstık-zeytin fidanı ve canlı hayvan desteklerimizin ardından şimdide Şahinbey Belediyesi olarak köylerimizin yollarını yapıyoruz. Traktörlerin ve iş makinalarının ulaşımını kolaylaştırmak adına arazi yollarını iyileştirme çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Her gün 3 ayrı alanda günde yaklaşık 4.5-5 km kendi iş makinalarımızla yol yapıyoruz. Yaz sezonu tamamlanmadan 80 köyümüzün arazi yollarını bitirmiş olacağız. Böylelikle çiftçimiz ürün için arazilerine gitmek istediklerinde arazi yollarını çok rahat bir şekilde kullana bilecekler" dedi.

Sırasöğüt Kırsal Mahalle Muhtarı Şeref Kurt, köyünde yapılan yol çalışmasından dolayı köy sakinlerinin oldukça mutlu olduğunu belirterek "Köyümüzün yolları büyük bir hızla yapılıyor. Bu yol çalışması olmasaydı. Biçerler tarlalara giremezdi. Açmış olduğu yollar sayesinde araçlarımız da hasar görmüyor. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na yapmış olduğu çalışmalardan dolayı köyüm adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şahinbey ilçesine bağlı Sırasöğüt Kırsal Mahallesi sakinleri Başkan Mehmet Tahamzoğlu'na yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Şahinbey kırsalında 162 kilometre arazi yolu açıldı

Kaynak: İHA

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