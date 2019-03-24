Şahin'den Kadınlara Pozitif Ayrımcılık

Atakum'da kadınlarla buluşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Girişimci kadınlarımızı destekleyeceğiz. Atakumlu kadınlar, yaşamın her alanında yer alacak. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapacağız" dedi.

Başkan Zihni Şahin, Atakum Belediyesi'ne ait Tuğra Restoran'da gerçekleştirilen programda Atakumlu kadınlarla bir araya geldi. Eşi Şükriye Şahin'in eşlik ettiği Zihni Şahin, kadınların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileriyle moral buldu. Başkan Şahin, yaptığı konuşmada kadınlara yönelik projelerini anlattı. İlçede, kadın girişimcileri destekleyecek projelere imza atacaklarını söyleyen Zihni Şahin, "Meslek edindirme kursları ile evlerde kadınlar tarafından yapılan el emeği göz nuru ve mahalli ürünlerin sergilenip satılması sağlanacak. E-ticaret sistemi kurularak internet üzerinden de satışların yapılmasına imkan vereceğiz. Kuracağımız bu sistem ile kadınlar ve genç kızlarımızın aile ekonomisine ve kendilerine ekonomik katkı vereceğiz. Kadınlarımız kahvaltı sofralarında, kültür merkezlerinde bir araya gelecek, film ve tiyatro oyunlarını izleme, sevdikleri kitapların yazarlarıyla buluşma ve spor yapma imkanına sahip olacaklar. Buna ek olarak hanımlar için diyetisyen, fizyoterapist ve sağlıklı yaşam konularında uzmanlar eşliğinde eğitim ve deneyim paylaşımları gerçekleştirilecek. Atakum'da doğan bütün bebeklerimiz ve aileleri gönüllülerimizle birlikte ziyaret edilecek, kendisi ve ailesi için eskimeyecek bir hatıra olarak hediyeler takdim edilecek. Atakum'u yeşil ve maviyle buluşturarak çocuklarımıza yeşil bir gelecek bırakmak istiyoruz. Atakum'da 100 projeyi gündemimize aldık. Hükümetimizden de destek alarak projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Atakum'u turizm şehri yapmak zorundayız. Kültürel değerlerimizi yansıtacak projelerimiz de olacak" dedi.

Artvinliler Derneği'nin programına da katılan Başkan Şahin konuşmasında şunları söyledi:

"Belediyemize ait pek çok tesis var. Başta Kocadağ bölgesinde olmak üzere biz de pek çok sosyal tesis yapacağız. Akvaryum, deniz feneri, kültür ve sanat kompleksi, çocuklarımız için Oyunland, uyumayan dijital Kütüphane, Atakum Global, ATİM, Bilim ve teknoloji merkezi gibi pek çok projemizi Atakumlular'ın hizmetine sunacağız. Tüm tesislerimizi belediye işletecek. Bu tesislerimiz ve projelerimizde çok sayıda insanımıza iş imkanı doğacak. Çalışan personelimiz Atakumlular olacak. Gerekli tüm alışverişleri ise Atakum esnafından yapılacaktır. Her şeyimiz açık ve şeffaf olacaktır. Bu tesisler şahısların değil tüm Atakumlular'ındır. Bu anlayışla insanlarımıza hizmet edeceğim." - SAMSUN

Kaynak: İHA