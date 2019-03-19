Şahin'den Fıstıkçılar Sitesi Esnafına Ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, esnaf ziyaretleri kapsamında Gaziantep Toptancılar Merkezi (GATEM) ve Fıstıkçılar Sitesi'ne gitti, esnaflarla hasbihal eden Şahin, GATEM bölgesindeki çalışmaları ve sorunlarını dinledi.

Belediyecilikte, "İdeoloji Belediyeciliği" ortadan kaldıran, toplumun her kesimini kucaklayan Fatma Şahin, Gaziantep ekonomisinin kalbinin attığı GATEM ve Fıstıkçılar Sitesi'nde Büyükşehir çalışmalarını anlattı. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Gaziantep'in ticaretteki başarısının GATEM ve Fıstıkçılar Sitesi'nde saklı olduğunu bildiren başkan Şahin, "GATEM'in büyütülmesi için çok büyük projelerimiz var. Tüm esnafımızla projeyi çalıştık. Biz alt yapısını hazırladık, onlar projelerini hazırladılar. Yeni dönemde çok güzel bir GATEM'i inşa etmiş olacağız" dedi.

Esnaf ziyaretten memnun kaldı

GATEM esnaflarından Atilla Kılıç, "Fatma Şahin'in ziyareti çok güzel oldu. GATEM esnafı olarak şu andaki yönetimden memnunuz. Yıllardır kendisini destekliyoruz. Yeni dönemde de kendisine güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Mahmut Türk ise, "Ziyaretinden çok memnun olduk. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Son ziyaretinde taziye evi hakkında konuşmuştuk sağ olsun hemen ilgilendi, destek oldu. Başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Abdullah Öz de, "Fatma başkanın yaptığı icraatıyla her zaman gurur duyduk. GATEM esnafına desteklerini ve yardımlarını hiç esirgemedi. Ziyareti hem bizi mutlu etti hem de gururlandık" diye konuştu.

GATEM'den, Fıstıkçılar Sitesi'ne geçen başkan Şahin, esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şahin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fıstıkçılar Sitesi esnafı, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalarda Şahin'e başarılar diledi.

Samimi bir ortamda geçen esnaf ziyaretlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, esnafla çay içti, fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA