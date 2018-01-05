Şahin: "Çetinkaya'daki Hastane Binası Eğitim Kampüsü Olacak"

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Çetinkaya'da bulunan hastane binasının eğitim kampüsü olacağını söyledi.



Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı ve AK Parti Bafra İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven ile birlikte pazar yeri esnafını ziyaret etti. Başkan Zihni Şahin yaptığı açıklamada, "Ziyaretlerimizi aralıksız yapıyoruz. Deniz Fenerimizde yapılan çalışma, SGK hizmet binası yapılması, aydınlatma çalışmaları, diş hastanesi yeni binası gibi ilçemizde yapılan çalışmalar devam ediyor. İnşallah Çetinkaya'da bulunan hastane binası eğitim kampüsü olacak" dedi.



Başkan Şahin gazilerle Ayla filmini seyretti



Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ayla filmini Bafralı gazilerle birlikte seyretti. Başkan Zihni Şahin yaptığı açıklamada, "Şehitlik ve gazilik milletimizin en büyük hasletidir. İnançlarımızda şehitlik ve gazilik önemli bir yer tutar. Gazi, bir kahramandır. Asildir, vakarlıdır, yüksek şeref, ahlak ve fazilet sahibidir. Canını ve gençliğini, devleti için feda etmek üzere muharebe meydanına karşılıksız süren gazi, daima devletimizin emrindedir. Ben de gazilerimizle beraber gazi bir astsubayımız olan ve geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Süleyman Dilbirliği'nin Kore savaşı sırasında yaşadıklarını anlatan Ayla filmini izledim" diye konuştu. - SAMSUN