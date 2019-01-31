Şahin: "Belediyecilikte Yeni Dönem Başlıyor"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Cumhurbaşkanımızın 11 ana başlık altında topladığı Seçim Manifestosu, ülke genelinde yepyeni bir belediyecilik anlayışını başlatacak" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Spor Salonu'nda açıkladığı Seçim Manifestosu toplantısına katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Cumhurbaşkanı'nın 11 ana başlık altında topladığı Seçim Manifestosu'nun, ülke genelinde yepyeni bir belediyecilik anlayışını başlatacağını vurguladı.

Akıllı şehirler, alt yapı, ulaşım, çevreye saygı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin manifestosunu açıkladığı toplantıya il başkanı, milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensuplarıyla birlikte katılan Zihni Şahin, "Cumhurbaşkanımız, insan merkezli, halkımızla birlikte yönetimi esas alan AK Parti Manifestosu'ndaki 11 başlığı, 'Şehir Planları, Altyapı ve Ulaşım, Kentsel Dönüşüm, Benzersiz Şehirler, Akıllı Şehirler, Çevreye Saygılı Şehirler, Sosyal Belediyecilik, Yatay Şehirleşme, Halkla Birlikte Yönetim, Tasarruf ve Şeffaflık, Değer Üreten Şehirler' olarak açıkladı. Bu anlayış belediyecilikte yepyeni bir dönemi de başlatmış olacaktır" diye konuştu.

"Uygulamaya koyduğumuz ilkeler"

Başkan Zihni Şahin ayrıca, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifestoda yer alan altyapı ve ulaşım, kentsel dönüşüm, akıllı şehirler, sosyal belediyecilik, halkla birlikte yönetim, çevreye saygılı şehirler, üreten şehirler 3 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yürüttüğüm Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemizde uygulamaya koyduğumuz anlayış olmuştur. Bunları her zaman halkımızla paylaştım ve hayata geçirecek adımları attık. Bu bizim için ayrı bir mutluluk ve onur kaynağı olmuştur" şeklinde konuştu.

"Atakum'da mavi ve yeşili buluşturacağız"

Manifestoda belirlenen ana başlıklar çerçevesinde Atakum ilçesi ile ilgili projelere imza atacaklarını da söyleyen Başkan Şahin şunları kaydetti: "Bu anlayışımız ve manifestoda yer alan hususlar Allah'ın izni, hemşerilerimizin destekleriyle Atakum belediye başkanlığına seçildiğimizde de devam edecektir. Atakum halkımızla birlikte yönetimin olduğu bir şehrimiz olacaktır. Gönüllü gönül belediyeciliği yapmaya devam edeceğiz. Atakum ilçemiz önemli bir gelişim yaşadı. Atakum bugün güzeldir. Gelecekte daha güzel olacaktır. Atakum önemli hizmetler kazandı. Biz bunu daha ileriye taşıyacağız. Atakum çevre konusunda örnek bir şehir olacaktır. İlçemizde mavi ile yeşili buluşturacağız. Alt yapı, ulaşım ve trafik sorunu olmayan bir şehir ortaya çıkartacağız. Kültür, sanat, gençlik, turizm, kentleşme, ulaşım alanlarında Atakum marka bir şehir haline gelecektir. Atakum bugün Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biridir. Şimdi Atakumumuz uluslararası tanınır ve uluslararası standartlara ulaşmış bir şehir haline gelmesi için mücadele edeceğiz. Bizim vizyonumuz budur. Atakum'a da bu yakışır. Biz bunu hep beraber sağlayacağız. İlçemizde hemşerilerimizle birlikte sevgiyle yürüyeceğiz." - SAMSUN

Kaynak: İHA