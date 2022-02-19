Sahilde korkutan manzara! Ağırlığı 2 ile 5 kilogram arasındaki deniz anaları sahile vurdu

Alanya'da dün gece geç saatlerde başlayan yağmurlu ve fırtınalı havanın ardından dev dalgalar oluşurken, sabah güneş açtı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile inerken gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler.

VATANDAŞLAR YAKLAŞMAKTAN ÇEKİNDİ

Keykubat Plajı'na vuran ve ağırlıkları 2 ile 5 kilogram arasında değişen deniz analarını gören vatandaşlar deniz analarına yaklaşmaktan çekinirken sahile vuran deniz anaları yine dalgaların etkisi ile açık denizlere doğru sürüklendi.

YETKİLİLER "NORMAL" DEDİ

Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ise dev dalgaların ardından yaşlı ve küçük deniz analarının sahile vurmasının normal doğa olayı olduğunu söylediler.

İşte o görüntüler;