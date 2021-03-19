Sahilde ayaklara yapışan zift şaşkına çevirdi
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Sahilde ayaklara yapışan zift şaşkına çevirdi

19.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:31

Sahilde ayaklara yapışan zift şaşkına çevirdi Sahilde yürürken ayakları ve ellerine siyah madde yapıştı Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyaca ünlü sahillere yürüyüş yapmak için gelen turist ve vatandaşlar, ayaklarına ve ellerine yapışan siyah maddeyi görünce şaşkına döndü.

Sahilde ayaklara yapışan zift şaşkına çevirdi

Sahilde yürürken ayakları ve ellerine siyah madde yapıştı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyaca ünlü sahillere yürüyüş yapmak için gelen turist ve vatandaşlar, ayaklarına ve ellerine yapışan siyah maddeyi görünce şaşkına döndü. Zift halindeki maddenin açık denizde depo ve tank temizliği yapan gemilerin, depoların dip kısımlarında biriken mazot ve yağ atığını denize bıraktığı ve dalgaların etkisiyle kıyıya vurduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

İlçenin farklı bölgelerindeki sahiller ve dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra, Keykubat gibi plajlara yürüyüşle manzara keyfi yapmak için gelen kişiler ayaklarına ve ellerine bulaşan siyah yapışkan maddeyi görünce şaşkına döndü. Açıktan geçen gemilerden bırakıldığı ve fırtına etkisiyle kıyaya vurduğu tahmin edilen zifti ıslak mendil ve peçetelerle çıkartmaya çalıştılar.

"Her yer berbat durumda"

Dünyanın en güzel sahillerinde bu olayı yaşadıkları için çok üzgün olduğunu söyleyen Şahin Özduygu, plajdaki yerlerin berbat durumda olduğunu söyledi. Özduygu,"Her yer berbat durumda, yetkililerin buna bir çare bulması lazım. Ayağımın her yeri zift oldu bu madde elime kadar bulaştı" dedi

"Bu maddenin açıklardaki gemilerden geldiği söyleniyor"

Alanya'nın en güzel yerleri olan Damlataş Plajı'nda yürüyüş yaptığı sırada gördüğü manzara karşında şoke olduğunu aktaran Enes Akgün, "Bu madde ayakkabın her yerine yapıştı. Bu zift maddesi sağlığımızı da çok kötü etkilediğini düşünüyorum. Bu maddenin açıklardaki gemilerden geldiği söyleniyor." diye konuştu.

"Buraya acil bir şekilde çözüm bulunması gerekiyor"

Arkadaşlarıyla sahilde yürüyüş yaptığı esnada zifte adeta bulandığını ifade eden Cihan Baytok ise zift sebebiyle sahilde rahat dolaşamadıklarını belirterek " Burası dünyanın en iyi plajlarında bir tanesi ve her yıl milyonlarca turist geliyor. Buraya acil bir şekilde çözüm bulunması gerekiyor " dedi.

Sahilde ayaklara yapışan zift şaşkına çevirdi
Sahilde ayaklara yapışan zift şaşkına çevirdi
Sahilde ayaklara yapışan zift şaşkına çevirdi
Sahilde ayaklara yapışan zift şaşkına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

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