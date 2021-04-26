SAHİL GÜVENLİK, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAKİ AHTAPOT TUZAKLARINI TEMİZLEDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SAHİL GÜVENLİK, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAKİ AHTAPOT TUZAKLARINI TEMİZLEDİ

SAHİL GÜVENLİK, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAKİ AHTAPOT TUZAKLARINI TEMİZLEDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'nda, yasak olan ahtapot avcılığı için denize bırakılan ahtapot tuzakları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince temizlendi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda, yasak olan ahtapot avcılığı için denize bırakılan ahtapot tuzakları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince temizlendi. Kumkale önlerinde 7 mevkide 757 ahtapot tuzağı, denizden çıkarılırken, 56 ahtapot denize bırakıldı.

Yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, '51 Numaralı Ticari ve 52 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğler' gereği yasak olmasına rağmen ahtapot avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dronla yürütülen çalışma sonucu yasa dışı olarak deniz dibine bırakılan ahtapot tuzaklarının mevkileri tespit edildi. Kumkale önlerinde 3 Sahil Güvenlik Botu ile gerçekleştirilen operasyonda, 7 mevkide 757 ahtapot tuzağı deniz dibinden çıkarıldı ve tuzaklarda bulunan 56 canlı ahtapot, denize bırakıldı.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçen yıl ve bu sene 14 tekne, 2 lastik bot, 21 trol kapısı ve ağı ile 32 su altı tüfeği, dalış kıyafeti, kompresör, palet gibi malzemelere mülkiyetin kamuya geçirilmesi amacıyla el koydu.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, her türlü yasa dışı faaliyetle mücadeleye 724 esasına göre devam edildiğini, 'mavi vatan'daki canlıların gelecek kuşaklara aktarılması ve sürdürülebilir avcılığın devam edebilmesi için denetimlere aralıksız olarak devam edildiğini vurguladı.

SAHİL GÜVENLİK, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAKİ AHTAPOT TUZAKLARINI TEMİZLEDİ
SAHİL GÜVENLİK, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAKİ AHTAPOT TUZAKLARINI TEMİZLEDİ
SAHİL GÜVENLİK, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAKİ AHTAPOT TUZAKLARINI TEMİZLEDİ
SAHİL GÜVENLİK, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAKİ AHTAPOT TUZAKLARINI TEMİZLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Ebru Gündeş Merve Dizdar Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Muslera Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Corona Virüs Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SAHİL GÜVENLİK, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAKİ AHTAPOT TUZAKLARINI TEMİZLEDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:07:15. #1.14#

title