Sağlıkçılara şiddete Gaziantep'te tepki

GAZİANTEP - Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Pediatri Asistanı Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'a kaldırım taşıyla yapılan saldırıya Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Gaziantep'te de tepki gösterildi.

Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Behçet Al önderliğindeki sağlıkçılar, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti nefretle kınadıklarını ve bu caniliklere artık bir son verilmesi gerektiğini belirttiler. Özellikle acil personeline yönelik saldırıların yapıldığını aktaran Al, Acil Tıp Uzmanları Derneği olarak bu saldırıların karşısında olduklarını ve saldırılara karşı ciddi önlemler alınmasının elzem olduğunu belirtti.

Acil Tıp Uzmanları Derneği Gaziantep şubesi adına bir basın açıklaması da yapan Behçet Al, "İstikbalde gelip bu Bu mesleği icra edecek genç hekimlerimiz maziye dönüp çözülmemiş bu problemleri gördüklerinde bize dönerek tüh gayretsiz meslektaşlarımıza ve kıdemlilerimize, hiç gayret edip çalışmamışlar, dediklerinde tükürükleri yüzümüze gelmemesi için beyan ediyoruz. Öncelikle hastalarına bütün kuvvetiyle sağlık hizmetini verirken hunharca vurularak öldürülen tüm sağlık çalışan meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet başı kaldırım taşı ile ezilen masum bedenlerine bıçak saplanan yaralı meslektaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Her ne amaçla olursa olsun her kimden her kime gelirse gelsin şiddetin her çeşidini lanetliyoruz. Şiddet uygulamak aşağılık ve alçak bir silahtır. Bu ülke kaynakları ile en yüksek maliyetlerle en uzun sürede eğitilen ve en zeki, en cevval kaynaklardan olan başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına şiddet uygulamak, darp etmek ve hatta öldürmek insaniyetin hiçbir sıfatı ile bağdaşamaz, hiçbir akıl ve mantık ile izah edilemez. Bu çirkin ve menfur haberleri duyup kalbinde şefkat ve merhamet aklında istikamet ve izan olan herkes eminiz çok üzülmüştür, üzülmelidir. Başta büyük yöneticilerimiz olmak üzere her yetkilimizin yüreğinde bu acıyı hissettiğini ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırılara şiddetle karşı çıktığına inanıyoruz" diye konuştu.