Sağlıkçılar Mardin'de Tepki İçin İş Bıraktı

Mardin Aile Hekimleri Derneği, SES Mardin Şubesi ve Mardin Tabipler Odası, darp edilen doktorlara destek olmak amacıyla iş bırakma eylemi başlattı.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki eyleme, Aile Hekimleri Derneği Başkanı Yılmaz Sekizkardeş, SES Mardin Başkanı Özgur Bilek, Tabipler Odası Başkanı Derya Etem ve sağlık çalışanları katıldı. Grup adına açıklama yapan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Yılmaz Sekizkardeş, bir ay içinde 5 doktora şiddet uygulandığı belirterek, İstanbul'da bir doktorun hasta olmayan birine yalan beyanla rapor vermek istemediği için silahla tehdit edildiğini ve darp edildiği söyledi. Samsun'da bir doktorun işe giriş raporu düzenlemediği için 184 SABİM hattı aracılığıyla 'kafasına silah dayayacağım' diyerek tehdit edildiğini kaydeden Sekizkardeş, "İzmir'de bir meslektaşımız 'ile Sağlığı Merkezi'ne gelmeyen bir hastanın eşini göndererek kendine ilaç yazdırma talebini reddettiği için darp edildi. Üstelik ilaç yazdırmak için gelemeyen hasta doktoru darp etmek için yanına 10 kişiyi daha alarak gelmişti. Muayene olmak ve şifa bulmak için gelmesi gereken yere sopaları ile gelmişti. Kendisine şifa vermek üzere yemin etmiş meslektaşımızı ve beraber çalıştığı mesai arkadaşlarını, bir meslektaşımızın o an orada bulunan eşini ve çevreden yardıma gelen halkı da darp etti. 11 kişi meslektaşlarımızın halkımıza hizmet vermek için çalıştığı merkezin camlarını kırdı, eşyalara zarar verdi. Yani 11 kişi tamamen organize olarak görevi başında olan ve tamamen kanunlara uygun bir hizmet veren sağlık çalışanlarına kasıtlı ve planlı şekilde fiili şiddet uyguladı. Sebep hastanın kendisinin gelmemesi sonuç ilaç yazdırmak için gelmeyen kişinin yanında 10 kişiyi de alarak planlı şiddet için merkeze gelmesi. Evet, biz sağlık çalışanları bir yemin ettik. Bu yeminde deontoloji var, bu yeminde etik var, bu yeminde şifa vermek var. Bu yeminde hasta hekim arası kutsal ve güvene dayalı muayene var. Önce zarar vermeme var ama bu yeminde hastanın her istediğini yapmak yok. Bu yeminde kişinin kendisi gelmeden işlem yapmak yok. Bu yeminde kanunlara aykırı işlemler yok. Bu yeminde yalan beyanla çeşitli raporlar hazırlamak yok. Savaşta bile dokunulmazlığı olan sağlık çalışanları artık görevi başında şiddete maruz kalıyor. Sözel şiddete maruz kalıyor, tehdit ediliyor. Darp ediliyor ve maalesef öldürülüyor. Bu gün illerimizde iş bıraktık. Bu gün burada Mardin'in birçok yerinden gelen ve kalbi bizimle olan tüm sağlıkçılarla birlikte şiddetin karşında dimdik duruyoruz, sayımız giderek artıyor. Hep birlikte burada ve bütün illerde basın açıklamaları yapıyor ve sessiz kalmayacağımızı haykırıyoruz. Birliğimizi devam ettirecek, daha güçlenecek, sağlıkta şiddeti bitirmek için daha yapmadığımız ne kaldıysa onu yapacağız diye söz verdik ve sözümüzü tutuyoruz ve tutacağız, iş bırakıyoruz ve sağlık emekçilerine uygulanan şiddeti bitirene kadar sessiz kalmayacağız" dedi.

Grup, daha sonra iş bırakma eylemi başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA