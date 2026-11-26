Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Engin Denizhan Demirkıran, ürolojik ameliyatların ardından deneyimli bir ekiple yürütülen hasta bakımının taburculuk süresini kısaltabildiğini ve hastaların günlük yaşamlarına daha erken dönmelerini sağlayabildiğini söyledi.

Ürolojik Cerrahi Derneği Batı Karadeniz Şubesi tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde "Ürolojide Ortak Akıl: Cerrah ve Hemşire Aynı Masada" toplantısı düzenlendi. Bölgedeki üroloji uzmanları, klinik hemşireleri ve akademisyen hemşirelerin bir araya geldiği toplantıda ürolojik hastalıkların cerrahi tedavisi, ameliyat sonrası hasta bakımı ve hasta güvenliği ele alındı. Ürolojik Cerrahi Derneği Batı Karadeniz Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Engin Denizhan Demirkıran, ameliyat sonrası deneyimli bir ekiple yürütülen bakım sürecinin hastaların taburculuk sürelerini kısaltabildiğini anlattı.

"Her 9 kişiden birinde üriner sistem taş hastalığı görülüyor"

Ürolojik hastalıkların görülme sıklığına ilişkin bilgi veren Demirkıran, "Biliyoruz ki günümüzde ürolojik hastalıklar oldukça sık karşımıza çıkıyor. Ülkemizde yapılan bazı çalışmalarda her 9 kişiden birinde üriner sistem taş hastalığı, 65 yaş üzerindeki hastaların da hemen hemen üçte birinin BPH dediğimiz iyi huylu prostat büyümesi hastalığından yakınmaları olduğunu literatürde de görmekteyiz" dedi.

"Görülen zararların yarısı önlenebilir durumda"

Dünya genelinde gerçekleştirilen ameliyatlarda hasta güvenliğine ilişkin DSÖ verilerini paylaşan Demirkıran, "Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere dayanarak söyleyebiliriz ki içerisinde az önce söylediğim ürolojik hastalıkların da olduğu yılda 300 milyonun üzerinde ameliyat yapılmakta. Bu ameliyatlar süresinde de dünya çapında ne yazık ki bazı hastalar istenilenin dışında zararlar görmekteler ve yine Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bu görülen zararların da yarısı önlenebilir durumda. Ama tabii bunun önlenebilir olduğunu göstermek için ya da görmek için bunun takibinde ve hastalığın tedavi süreçlerinin devamlılığında tecrübeli ve bilimsel süreçleri öne alan bir ekip gerekiyor" diye konuştu.

"Hastalar günlük yaşantılarına çok daha erken dönebiliyor"

Ameliyat sonrası hasta takibinin taburculuk sürecindeki önemine değinen Demirkıran, "Aslına bakarsanız cerrahi, ameliyat süreçleri ameliyathanede başlar ama ameliyathanede bitmez. Bu sürecin devamında tecrübeli bir ekip ve doğru bir yönetimle gösterilmiştir ki hastaların taburculuk süreleri günler düzeyinde düşürülebiliyor. Hastalar erken taburcu olabiliyor ve günlük yaşantılarına çok daha erken dönebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Hastaların daha konforlu bir süreç yaşamasını amaçlıyoruz"

Toplantının düzenlenme amacını anlatan Demirkıran, şöyle devam etti:

"Burada bizim amacımız da bölgemizdeki üroloji uzmanlarını, üroloji ile ilgili çalışan klinik hemşireleri ve bölgemizdeki akademisyen hemşireleri bir araya getirip bölgemizde yine yapılmakta olan ürolojik işlemler ve sonrasındaki takip süreçlerinde bu süreci bilimsel değerler ışığında ele alıp hastaların daha konforlu bir süreç yaşamasını, hastaların zarar görmeden ilerleyebilmesini ve uygun şekillerde tedavi alabilmesini sağlamak. Bu hizmet içi eğitim diye sayılabilecek süreçlerde de yine buradaki toplantılarımızla herkesin bir farkındalığının oluşabilmesini amaçlamaktayız. Toplantımızın esas amacı bu. Bütün paydaşlarımızı buraya toplayıp bu şekilde toplantımıza katılmalarını istediğimiz için de burada üniversitemiz bünyesinde bu toplantıyı gerçekleştirdik."

"Hastayı takip eden ekibin tecrübesi oldukça önemli"

Cerrahi müdahalenin ardından hastanın bakımını üstlenen sağlık çalışanlarının bilgi ve deneyiminin önemine değinen Demirkıran, "Cerrahın tabii ki ön planda olduğu işlemler, ameliyatlar; ama bunun yanında da hastayı takip eden ekibin tecrübesi ve hastayı takip eden ekibin bu konuda ne kadar bilgili olduğu, ne kadar donanımlı olduğu da bizim için oldukça önemli, hastalarımız için de yine önemli. Hastalarımız için en iyisini sağlamak amacıyla bölgemizde yine öncülük etmeye devam ediyoruz, bölgemizdeki toplantıları da bu şekilde organize etmeye devam ediyoruz" dedi.

Prostat ameliyatlarında cerrahi sonrası bakımın önemi

İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde uygulanan HoLEP cerrahisini de örnek gösteren Demirkıran, "Aynı şekilde BPH sebebiyle HoLEP cerrahisi yapılan hastalarda da tabii ki cerrahiyi kimin yaptığı çok önemli ama sonrasında ekibin bunu nasıl takip ettiği, hastaların ne süreyle, nasıl bir bakım altında olduğu da ameliyat sonrası sürecin daha iyi, daha erken sonuçlanması ve daha istediğimiz yönde ilerlemesi açısından oldukça önemli" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı