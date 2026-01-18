Haberler

Zonguldak'ta V-NOTES yöntemiyle ilk izsiz ameliyat yapıldı

Güncelleme:
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde, V-NOTES yöntemiyle gerçekleştirilen izsiz ameliyatla 60 yaşındaki M.S. başarılı bir şekilde rahim ve yumurtalıkları alındı. Uygulanan yöntem sayesinde hastalar, ameliyat sonrası hızla taburcu olabiliyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesinde 60 yaşındaki bir hasta, V-NOTES yöntemi kullanılarak ilk kez izsiz ameliyat edildi.

BEUN Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında uygulanan V-NOTES yöntemiyle, kadın hastalıkları şikayetiyle hastaneye başvuran ve rahim ile yumurtalıklarının alınmasına karar verilen M.S'nin ameliyatı, karın bölgesinde kesi yapılmadan gerçekleştirildi.

M.S, ameliyatın ertesi günü taburcu edildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müge Harma, gazetecilere, yöntemin dünyada ve Türkiye'de son 5 yılda yaygınlaştığını belirterek, hastaların ameliyat sonrası aynı gün ayağa kalkabildiğini söyledi.

Bu yöntemle yapılan ameliyatlarda doğal boşlukların kullanıldığını ifade eden Harma, "Vücutta hiçbir iz bırakmıyor. Uygun olan vakalarda bu yeni teknoloji hem konfor hem komplikasyonlar açısından oldukça başarılı olarak uygulanmaktadır." diye konuştu.

Harma, V-NOTES yönteminin BEUN Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı bünyesinde görev yapan tüm öğretim üyelerince uygulanabildiğini dile getirerek, yöntemin her hasta için uygunluk değerlendirmesi yapılarak planlandığını vurguladı.

Hastaların endişe etmeden hekime başvurmaları gerektiğini aktaran Harma, uygun görülmesi halinde V-NOTES cerrahisinin hekimler tarafından hastalara önerildiğini ifade etti.

M.S. de kadın hastalıkları teşhisiyle Zonguldak BEUN Hastanesine başvurduğunu anlatarak, operasyonunun başarılı geçtiğini ve kendisini iyi hissettiğini kaydetti.






