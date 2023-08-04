Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Yüzme Suyu Takip Sistemi ile plajların risk tablosu vatandaşlar tarafından kolayca takip edilebiliyor. Sistemde yüzme alanlarına ait fotoğraflar ve güncel veriler de yer alıyor.

'Yüzme Suyu Takip Sistemi' ile plajların risk tablosunu takip edilebiliyor

ANKARA - Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Yüzme Suyu Takip Sistemi ile plajların risk tablosu vatandaşlar tarafından kolayca takip edilebiliyor.

Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Türkiye genelinde 35 ilde bulunan deniz ve göl suları kapsamında izleme çalışmaları devam ediyor. Yüzme alanlarında belirlenen izleme noktalarından 15 günde 1 alınan numuneler, Halk Sağlığı Laboratuvarları'nda titizlikle analiz ediliyor. Analiz sonuçları ise halkın etkileşimini artırmak amacıyla Yüzme Suyu Takip Sistemi ile paylaşılıyor. Bu sayede yüzme alanlarının teknik bilgileri, yıllara göre kalite sınıflandırmaları, plaj isimleri ve özellikleri gibi detaylı bilgilere rahatlıkla ulaşılabiliyor. Ayrıya Yüzme Suyu Takip Sistemi'nde yüzme alanlarına ait fotoğraflar ve bölgeye dair güncel verilerde sistemde yer alıyor.

"İl Sağlık Müdürlükleri sezon boyunca 15 günde 1 yüzme alanlarından numune almakta"

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlık Genel Müdürlüğü Çevre Sağlık Daire Başkanlığı Yüzme Suları ve İçme Suları Birim Sorumlusu Mehmet Bingöl, bakanlık olarak yüzme sularının kalitesini izlediklerini belirterek, "İl Sağlık Müdürlükleri sezon boyunca 15 günde 1 yüzme alanlarından numune almakta. Bunların yine bakanlığımıza bağlı halk sağlığı laboratuvarlarında analizleri yapılmaktadır. Bu analiz sonuçları sistem üzerinden de takip edilmekte. Biz bakanlık olarak buradan takip ve koordine etmekteyiz. Bu analiz sonuçları aynı zamanda vatandaşlara açık web adresinden de vatandaşlarımızla da paylaşılmaktadır. Elde edilen veriler, bu yüzme alanın özellikleri, teknik özellikleri, suların ve plajın özellikleri, buradaki sosyal tesisler ve sosyal alanlar gibi birçok özellik bu sistemde yer almakta ve bunlar sürekli olarak güncellenmekte. Bu halka açık şekilde vatandaşlarımız tatile gitmeden önce burayı ziyaret edip, gidecekleri yerlerle ilgili bilgi sahibi olabiliyorlar" dedi.

"Analiz sonuçlarına göre yıllık sonuçlanma raporumuz yayınlanmakta"

Sistemi yüklenen veriler sayesinde tatile çıkmak isteyen vatandaşların sisteme girerek suyun kalitesi hakkında bilgi sahibi olabileceklerini ifade eden Bingöl, "Analiz sonuçlarına göre yıllık sonuçlanma raporumuz yayınlanmakta. Bunlar tamamen uluslararası standartlara göre izlemelerimiz de Avrupa Birliği mevzuatlarına uygun bir şekilde yürütülmektedir. Bu değerlendirmelere göre yine 'Mavi Bayrak' ödülü verilmekte. Mavi Bayrak ödülü ile ilgili bilgilere de erişilebiliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız gidecekleri plajla ilgili bütün bilgilere sahip olabiliyorlar" diye konuştu.

"Analiz sonuçları ve önceki yıllara ait değerlendirilme bilgilerine erişilebiliyor"

Sistemin nasıl kullanılabileceğini de değerlendiren Bingöl, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sistemde arama yapılabiliyor. İl ve ilçe filtrelemesi veya gitmek istedikleri plajın adını yazarak veya tesisin adını yazarak, erişim sağlayabiliyor. Haritada görüntülenebiliyor. Daha sonra da noktanın üzerine tıklandığında orayla ilgili bütün özellikler görülebiliyor. Örneğin Mayıs ayı itibariyle bazı bölgelerimizde, bazı bölgelerimizde Haziran ayı itibariyle izleme çalışmaları başladı. Bu süreçte 15 günde 1 numune analiz sonuçlarına da erişilebiliyor. Ayrıca önceki yıllara ait analiz sonuçlarına ve önceki yıllara ait plajın değerlendirilme bilgilerine erişilebiliyor. Plajlar ise önceki yıllara ait veriler doğrultusunda sınıflandırılıyor. O sınıflama mükemmel, iyi, yeterli ve zayıf olarak değerlendirilmektedir."