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Yozgat'ta 4 Yaşındaki Çocuğun Bağırsağından 13 Mıknatıslı Boncuk Çıkarıldı

Yozgat'ta 4 Yaşındaki Çocuğun Bağırsağından 13 Mıknatıslı Boncuk Çıkarıldı
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Yozgat'ta 4 yaşındaki bir çocuğun bağırsağından yuttuğu 13 mıknatıslı boncuk, hastanede yapılan operasyonla çıkarıldı. Aile, durumu fark ederek hemen hastaneye başvurdu.

Yozgat'ta 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından yuttuğu 13 mıknatıslı boncuk operasyonla çıkartıldı.

Yozgat Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 4 yaşındaki erkek çocuk, evde oynadığı sırada mıknatıslı boncuk bilekliğini yuttu. Durumu fark eden aile, çocuğuyla hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan tetkik sonucu çocuğun bağırsaklarında tespit edilen 13 mıknatıslı boncuk operasyonla çıkartıldı.

Müdahaleyi yapan doktor Serkan Odabaşı, böyle vakalarda cisim yutulmasının tespit edilememesi durumunda büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşılabileceğini belirterek, aileleri uyardı.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Sağlık
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