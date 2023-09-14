Yıldız Teknik Üniversitesi'nin probiyotikli noodle tanıtıldı

YILDIZ Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve bir firma işbirliğiyle üretilen 'doğal probiyotikli nudo noodle' Erzurum'da düzenlenen Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi'nde tanıtıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Enes Dertli, nudo noodlenin, sindirim sistemi sağlığını desteklemek ve vücudu daha sağlıklı hale getirmek için özel olarak formüle edilmiş probiyotikler içerdiğini belirtti.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından Erzurum'da düzenlenen Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi'nde, son yıllarda gençlerin büyük ilgi gösterdiği nudo noodlenin tanıtımı yapıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile özel bir firmanın işbirliğiyle hazırlanan 'Doğal Probiyotikli Nudo Noodle' kongreye katılan bilim insanlarına anlatıldı. Nenehatun Kültür Merkezi salonunda akademisyenlerin konuyla ilgili sorularının cevaplandırılmasının ardından Türkiye'de üretilen 'Doğal Probiyotikli Nudo Noodle'nin 3 dakikada yemeye hazır hale getirilmesi gösterildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Enes Dertli, son dönemde geleneksel gıdalarla birlikte fonksiyon gıdaların öneminin arttığını belirtti. Türkiye'de de yeni fonksiyonel gıdalar geliştirildiğini ve probiyotiklerin de fonksiyonel gıdalar çerçevesinde değerlendirildiğini ifade eden Dertli, "İnsan sağlığına faydalı mikroorganizmalara probiyotik diyoruz. Bu çerçevede son dönemlerde gençlerin fazlaca tükettiği noodleye probiyotik entegre edebilir miyiz diye yola çıktık. Sindirim sistemi sağlığını desteklemek ve vücudu daha sağlıklı hale getirmek için özel olarak formüle edilmiş probiyotikleri tercih ettik. Gençler, ülkemizin geleceği oldukları için sağlıkları bizim için çok önemli. Onların sağlığının devamı noktasında önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

Dertli, içerisinde renklendirici, yapay koruyucu bulunmayan nudo noodlede Çin Tuzu olarak bilinen kimyasal lezzet arttırıcı Monosodyum Glutamat'ın da (MSG) kullanılmadığını bildirdi. (DHA)