Üye Girişi
Haberler
600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
600 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
Milli Piyango'nun ilk şanslı rakamları belli oldu
İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
Şampiyon belli oldu! İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu

Yeni yılın ilk bebeği Van'da dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebeği Van'da dünyaya geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılının ilk bebeği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. 2 kilo 700 gram olarak dünyaya gelen bebeğe "Eymen" adı verildi.

Türkiye, 2025 yılına girdi. Yeni yılın ilk bebeği ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi.

YENİ YILIN İLK BEBEĞİNİN ADI 'EYMEN' OLDU

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Muhammed Emin Özdemir ve Hüsna çiftinin mutluluğu, yeni yılın ilk dakikalarında bir erkek bebekle taçlandı. 2 kilo 700 gram olarak dünyaya gelen bebeğe "Eymen" adı verildi. Anne ve baba büyük mutluluk yaşarken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hastane yönetimiyle yılın ilk bebeğini ziyaret eden Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Özdemir ailesini tebrik ederek minik Eymen'ne sağlıklı bir ömür diledi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan baba Muhammed Emin Özdemir, yeni yıla "Eymen" adını verdikleri bebekleriyle girdiklerini ve ikinci evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Özdemir, tüm Türkiye'ye iyi yıllar dileklerini iletti.

"YENİ YILA YENİ DOĞAN BEBEKLERLE BAŞLAMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise 2024 yılını geride bırakmanın ardından yeni yıla umutla girdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"2024 yılında hem hastane olarak hem de ülke genelinde sağlık alanında ciddi emekler verildi. Tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağlık, 7 gün 24 saat esasına dayalı bir hizmettir. Bugün de arkadaşlarımız yeni yıla görevlerinin başında girdi. Yeni yıla yeni doğan bebeklerle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlimizde doğurganlık oranı yüksek olduğu için gece ve gündüz saatlerinde pek çok doğum gerçekleşiyor. 2025 yılının ilk bebeğine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum. Bu doğuma eşlik eden ebelerimize, hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Yeni yılın ilk bebeği Van'da dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebeği Van'da dünyaya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Sağlık
img

Mahmut Tuncer görmesin
img

Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
img

Yeni yıla boğazın soğuk sularında girdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 1 Ocak Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 1 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 1 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 1 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 1 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 1 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 1 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi 1 Ocak Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.