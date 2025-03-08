Yeni Araştırma Bakteriyel Vajinozun Cinsel Yolla Bulaşan Bir Enfeksiyon Olabileceğini Gösterdi

Yeni bir araştırmaya göre, yaygın bir vajinal rahatsızlık olan bakteriyel vajinoz (BV) aslında cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon (STI) olabilir.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), BV'nin vajinadaki doğal bakteri dengesinin değişmesiyle oluştuğunu ve bir STI olmadığını belirtse de, BV'nin cinsel ilişkiyle tetiklenebildiği biliniyor.

Ancak yeni bir araştırma BV'nin cinsel ilişki sırasında bulaştığını ve STI tanımına uyduğunu buldu.

Dünya çapında kadınların yaklaşık üçte birini etkileyen hastalık, kısırlık, erken doğum ve yenidoğan ölümlerine yol açabiliyor.

Avustralya'da yapılan ve New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, BV tedavisinde yalnızca hastayı değil, cinsel partneri de tedavi etmek, enfeksiyonun tamamen temizlenmesi için kritik önem taşıyor.

Bakteriyel Vajinoz (BV) nedir?

BV, vajinal akıntıya neden olan yaygın bir enfeksiyon.

Keskin, balıksı bir kokuya yol açabiliyor.

Ayrıca akıntının rengi ve kıvamı değişkenlik gösterebiliyor, grimsi-beyaz renkte ve sulu bir hale gelebilir.

Ancak, BV'li kadınların yarısı hiçbir belirti göstermez.

BV genellikle ağrı veya kaşıntıya neden olmaz ve antibiyotik tabletler, jeller veya kremlerle tedavi edilebilir.

Araştırma için bakteriyel vajinozlu 164 çiftin katıldığı deneyde, araştırmacılar BV'yi cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak tedavi etti. Böylece sadece kadına değil, her iki cinsel partnere de antibiyotik vererek daha yüksek iyileşme oranlarına ulaştılar.

Doktorlar, bu yaklaşımla BV'nin tekrarlanmasının yarı yarıya azaldığını anladılar.

Araştırmacılardan Prof. Dr. Catriona Bradshaw, "Deneyimiz, partnerlerden bulaşan enfeksiyonun kadınların tekrar tekrar BV'ye yakalanmasında büyük bir etken olduğunu gösterdi. Bu da BV'nin aslında bir STI olduğuna dair kanıt sağlıyor" dedi.

Bulgularla birlikte BV'nin rutin tedavisinin her iki partneri de kapsaması gerektiği belirtiliyor.

Araştırma ne diyor?

Araştırmada, BV'li 164 çift incelendi.

Sadece kadınların değil, cinsel partnerlerin de antibiyotikle tedavi edilmesi, BV'nin tekrar ortaya çıkma riskini önemli ölçüde azalttı.

Çalışma, erken sona erdirildi, çünkü cinsel partnerlerin de tedavi edilmesinin BV'nin nüks etme oranını yarıya düşürdüğü görüldü.

Çalışmanın baş araştırmacılarından Prof. Catriona Bradshaw, şu açıklamada bulundu:

"Araştırmamız, BV'nin tekrar etmesinde partnerden yeniden enfekte olmanın büyük rol oynadığını gösterdi. Bu da BV'nin aslında bir STI olduğuna dair güçlü kanıtlar sunuyor."

BV'nin cinsel yolla bulaştığını kesinleştirmeyi zorlaştıran en büyük etken, hastalığa tam olarak hangi bakterilerin sebep olduğunun bilinmemesi.

Ancak genom dizileme teknolojisindeki ilerlemeler, bu sorunun çözülmesine yardımcı oluyor.

Monash Üniversitesi ve Melbourne Cinsel Sağlık Merkezi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, erkek katılımcıların yarısına bir hafta boyunca hem oral antibiyotik hem de cilt üzerine uygulanan antibiyotik krem verildi. Kontrol grubundaki erkekler ise tedavi edilmedi.

Bu bulguların ardından, araştırmanın yapıldığı klinik, artık hem hastayı hem de partneri tedavi etme yöntemini benimsedi.

İngiltere Cinsel Sağlık ve HIV Derneği, bu bulguların uzun süredir şüphelenilen bir gerçeği desteklediğini belirtti:

"BV ile ilişkili bakterilerin özellikle tekrarlayan enfeksiyon vakalarında cinsel yolla bulaşabileceği düşünülüyordu. Bu araştırma, kalıcı vakaların tedavisi konusunda yeni bakış açıları sunuyor."

Eğer bir STI belirtiniz varsa veya BV hakkında endişeleriniz bulunuyorsa, doktorunuza veya en yakın cinsel sağlık kliniğine başvurmanız öneriliyor.

STI nedir?

İngilizce açılımı "Sexually Transmitted Infections" olan STI, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tanımında kullanılıyor.

Çok sayıda STI bulunuyor.

Bu enfeksiyonların asıl nedeni korunmasız cinsel ilişkiler.

AIDS ya da HIV virüsü en bilinen STI'lar arasında. Frengi, bel soğukluğu, klamidya, hepatit B, hepatit C, trikomoniyaz ve genital iltihaplara da çok sık rastlanıyor.