Deniz ve havuzdan bulaşabilecek dış kulak enfeksiyonları ile kulak mantarına karşı uyarı yapıldı

Denizli Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ünsal Ayça Vergili, havaların ısınması ile deniz ve havuz sezonunun açıldığını, buna bağlı olarak da dış kulak enfeksiyonları ve kulak mantarını hastalarda çok sık görmeye başladıklarını belirterek dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Kulak yolunda üretilen ve koruyucu bir kalkan görevi gören kulak kirinin (serumen) nem ve suyla temas ettiğinde işlevini yitirdiğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ünsal Ayça Vergili, bu durumun da bakteri üretimini kolaylaştırdığını söyledi. Kulak çubuğu kullanımı konusunda da uyarıda bulunan Vergili; "Havaların ısınması ile deniz ve havuz sezonu da açılmış oldu. Bunun sonucunda da biz KBB hekimleri dış kulak enfeksiyonlarını ve kulak mantarını eskisinden çok daha sık görmeye başladık. Peki neden yazın bu enfeksiyonları çok sık görüyoruz? Halk arasında yanlış bilinmesine rağmen, dış kulak yolumuzda üretilen serumen (kulak kiri) ve bazı salgı bezleri, antibakteriyel etki oluşturup, dış kulak enfeksiyonlarına karşı, koruma kalkanı oluşturuyor. Ancak yazın, havuza ve denize girmeyle birlikte ıslaklık ve nem, PH seviyesini yükseltip ortamı alkali hale getiriyor. ve koruyucu kalkan etkisiz kalarak bu da bakteri üretimini kolaylaştırıyor. Kirli havuzlara veya denizlere giren kişilerde, bakterilere maruz kalma sonrasında kulak enfeksiyonu sıklıkla gelişiyor. Kulak egzaması, kulakta kuruluk ve pullanma sorunları olanlarda, enfeksiyon riski daha fazla görülüyor. Bunun dışında tamamen kir ile tıkanmış bir kulakta, kirli suyun kiri daha da şişirmesi ile birlikte, bir de kirin çeşitli kulak çubukları veya yabancı cisimlerle temizlenmeye çalışılması sonrasında travmatize olan kulaklarda, rahatlıkla dış kulak enfeksiyonları gelişebiliyor. Hatta bazı kişilerde, kulak enfeksiyonu dışında, nemli ortamda kolaylıkla mantar enfeksiyonları da oluşabiliyor. Özellikle vücudunda el ve ayak parmaklarında mantar enfeksiyonu olan hastaların ve diyabetik hastaların, kulak mantarı gelişmemesi için çok dikkatli olması gerekiyor. Enfeksiyon ve kulak mantarı, ciddi ağrı, kaşıntı, hassasiyet ve hatta çok ilerlerse işitme kaybı gibi şikayetlere sebep olabiliyor" diye konuştu.

Tatil öncesi ve tatilde alınması gereken önlemler

Kulağa su kaçması ve tıkanıklık oluşması durumunda yabancı cisimlerle müdahaleden kaçınılması gerektiğini hatırlatan Op. Dr. Vergili, tatil planı yapan vatandaşlara şu önerilerde bulundu: "Bu enfeksiyona yakalanmamak için birtakım önlemler almak şart! İlk olarak her yaz denize ve havuza girildiğinde kulak ağrısı, kulak enfeksiyonu gibi sorunlar yaşayan hastalara, tatile gitmeden önce bir KBB uzmanına başvurmalarını öneriyorum. Eğer tıkayıcı bir kulak kiri varsa, tatil öncesi temizlenmelidir. Tekrarlayan kulak egzaması da dış kulak enfeksiyonlarına sebep olabileceği için, bu hastalara da mutlaka kulak tıkacı ve bone ile suya girmelerini öneriyorum. Bunun dışında, tabii ki çok kalabalık kirli havuz ve denizlerde, her türlü önleme rağmen yine de bakteriyel enfeksiyon ve kulak mantarı bulaşlarının da olabileceğini unutmamak gerekiyor. Kulak kiri varsa ve suyla şişme meydana geldiyse, kesinlikle kulak çubuğu veya başka bir yabancı cisimle karıştırılmamalı, temizlemeye çalışılmamalıdır. Çünkü bu daha da travmatize ederek, kirin zara yapışmasına neden olmaktadır. Bu tip durumlarda, bir hekime ulaşana kadar gliserin kullanılabilir" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı