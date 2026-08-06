Uzmanlardan Yaz Aylarında Beslenme Uyarısı: Bol Su İçin, Dengeli Beslenin

Artan sıcaklar nedeniyle yaz mevsiminde beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, su içilmesi, dengeli beslenilmesi ve fiziksel aktiviteler yapılması gerektiğini belirtti.

Yaz aylarında sağlıklı beslenme ve yeterli su tüketiminin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Merve Sena Nazlı, gün içinde yeterli miktarda su içilmesini, et ve balık gibi protein kaynaklarının dengeli şekilde tüketilmesini, fiziksel aktivitenin ihmal edilmemesini tavsiye etti. Artan sıcaklarla beraber iştahın kapandığını ama daha çok fresh yiyecek ve içecekler tüketilmek istendiğini belirten Nazlı, "Bunlar neler oluyor? Asitli gazlı içecekler, şekerli içecekler, soğuk kahveler, dondurma ya da sürekli bir atıştırma ihtiyacında oluyoruz. Bu da uzun vadede maalesef aldığımız kaloriyi arttırıp, kilo artışına yol açabiliyor. Burada beslenme bizim açımızdan çok çok kıymetli. Neye dikkat edeceğiz? Öncelikle su tüketimimiz bizim açımızdan çok önemli. Terle beraber sıvı kaybımız çok fazla oluyor. Sıvı kaybımıza ek olarak sadece su kaybı değil, aynı zamanda vücudumuzdaki mineraller, sodyum, potasyum, magnezyum da azalıyor. Bu yüzden suda ölçümüz günlük 10-12 bardak kadar olsun ve günlük mutlaka maden suları içmeye dikkat edelim. Özellikle sade maden suyunu gün içerisinde yayabilirsiniz. Günlük bir şişe yeterli olacaktır bizim açımızdan. Bunu isterseniz içtiğiniz bir şişenin içerisine koyabilirsiniz ya da direkt kendisini de içebilirsiniz. Bunun dışında beslenmede dikkat edeceğimiz şeyler protein alımımızı azaltmayalım. Burada ne tüketebiliriz? Izgara grupları, et grubu olabilir, balık mutlaka tercih edebiliriz ve artık yaz aylarıyla beraber mevsim salatalarını bol miktarda tüketelim. Yemeklerimizin yanında bol miktarda yapacağımız sebze grupları, fırında ya da buharda pişirdiğimiz sebzeleri de ilave etmeye çalışalım" dedi.

Dyt. Merve Sena Nazlı şöyle devam etti:

"Yaz aylarında soğuk içecekler içmek istediğimiz zaman şekerli içecekler tüketmek yerine evde kendi yapacağımız smoothieler olabilir. Sütümüzün içerisine meyve koyup blenderden geçirebiliriz. Evde kendi dondurmamızı kendimiz hazırlayabiliriz. Meyveyi püre haline getirip yoğurtla karıştırıp, hatta istersek bal koyup tatlandırarak dondurup daha sağlıklı alternatifler tercih edebiliriz. Yemek kısmımızda bunlara dikkat ederken, fiziksel aktiviteyi de ihmal etmememiz gerekiyor. Özellikle yaz akşamlarında mutlaka yürüyüşler ilave edebiliriz. Yüzme şansımız varsa mutlaka yüzelim. En azından yaz aylarında fiziksel aktivitemizi de arttırarak değerlendirelim. Soğuk bir şeyler tüketmek istediğimiz zaman meyve tüketimini de abartıyoruz. Meyvedir nasıl olsa sağlıklıdır diye düşünüp fazla miktarda tükettiğimizde bu da yağlanmalara yol açıyor. Çünkü meyvenin de kendi şekeri var. Günlük 2-3 porsiyon meyve tüketebiliriz ama bunu daha çok gün içerisinde tüketmeye çalışalım. Akşam yemek sonrasında çok yoğun miktarda meyve tabakları yapmamaya çalışalım. Yaz aylarında yine aynı zamanda mangal tüketimimiz de artıyor. Burada tabii ki mangal tüketebiliriz, sadece burada porsiyon kontrolümüze dikkat edelim. ve yanında soğuk bir şey içmek istediğimiz zaman ayran ya da daha doğal probiyotik olması açısından şalgam suları da tercih edilebilir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı