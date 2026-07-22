Dr. Tuğba Nur Kutlu Beşeren: Sıcak Havalarda Bebek ve Çocukları Korumanın 10 Altın Kuralı

Dr. Tuğba Nur Kutlu Beşeren, özellikle bebekler ve küçük çocukların vücut ısılarını yetişkinler kadar iyi düzenleyememeleri nedeniyle sıcak havalardan daha fazla etkilendiğini ifade etti.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Nur Kutlu Beşeren, yaz mevsiminde çocukların sağlığını korumak için ailelere önemli tavsiyelerde bulundu. Yaz döneminde çocuklarda en sık sıvı kaybı, güneş yanıkları, sıcak çarpması, ishal ve kusma ile seyreden bağırsak enfeksiyonları, havuz ve deniz kaynaklı kulak, göz ve cilt enfeksiyonları ile böcek ve kene ısırıklarının görüldüğünü belirten Beşeren, özellikle bebekler ve küçük çocukların vücut ısılarını yetişkinler kadar iyi düzenleyememeleri nedeniyle sıcak havalardan daha fazla etkilendiğini ifade etti.

"Sıcak havalarda sıvı kaybına dikkat"

Bebekler ve küçük çocuklarda terleme mekanizmasının tam gelişmediğini belirten Dr. Beşeren, sıcak havalarda sıvı kaybının çok daha hızlı gelişebileceğini ifade ederek "Bebekler ve küçük çocuklar terleme mekanizmalarının tam gelişmemiş olması nedeniyle sıcak havalarda daha hızlı sıvı kaybeder. Bu durum halsizlik, huzursuzluk, iştahsızlık ve ciddi durumlarda sıcak çarpmasına yol açabilir. Ailelerin çocukları günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkarmamaları, ince ve açık renkli kıyafetler tercih etmeleri, sık sıvı vermeleri ve kapalı araç içinde asla yalnız bırakmamaları gerekir" dedi.

Yaz aylarında terleme ile birlikte çocukların günlük sıvı ihtiyacının da arttığını belirten Tuğba Nur Kutlu Beşeren, su tüketiminin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Beşeren "Yaz aylarında terleme arttığı için çocukların sıvı ihtiyacı belirgin şekilde yükselir. Çocuğun yaşı, kilosu ve fiziksel aktivitesine göre ihtiyaç değişmekle birlikte, sıcak havalarda normal dönemden daha fazla su tüketmesi gerekir. Su içmeyi teşvik etmek için çocukların kolay ulaşabileceği yerde su bulundurulmalı, düzenli aralıklarla hatırlatma yapılmalı ve şekerli içecekler yerine su tercih edilmelidir." ifadelerine yer verdi.

"Sıcak çarpması hayati sonuçlara yol açabilir"

Sıcak çarpmasının belirtilerinin erken fark edilmesinin önemine değinen Beşeren, ailelerin bu belirtiler karşısında vakit kaybetmeden müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. Sıcak çarpmasının belirtilerini; yüksek ateş, aşırı halsizlik, baş dönmesi, bulantı-kusma, ciltte kızarıklık, bilinç bulanıklığı ve uykuya eğilim olarak sıralayan Beşeren, "Böyle bir durumda çocuk hemen serin bir ortama alınmalı, fazla giysileri çıkarılmalı, vücut ısısı ılık uygulamalarla düşürülmeye çalışılmalı ve bilinç açıksa sıvı verilmelidir. Bilinç değişikliği, nöbet veya düzelmeyen yüksek ateş varsa acil sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" eklinde konuştu.

"Güneşten doğru şekilde korunmak gerekiyor"

Çocukların özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakılmaması gerektiğini ifade eden Dr. Beşeren, "Özellikle 10.00–16.00 saatleri arasında güneş ışınları daha dik geldiği için çocukların doğrudan güneşe maruz kalmaması gerekir. En az 30 Güneş Koruma Faktörü içeren, çocuklara uygun güneş koruyucu kullanılmalı; dışarı çıkmadan yaklaşık 20–30 dakika önce sürülmeli ve yüzme ya da yoğun terleme sonrası yeniden uygulanmalıdır. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler de ek koruma sağlar" dedi.

"Havuz ve deniz enfeksiyon riskini artırabiliyor"

Yaz aylarında havuz ve deniz kullanımının artmasıyla birlikte bazı enfeksiyon hastalıklarının daha sık görüldüğünü belirten Beşeren, "Havuz ve deniz kullanımının artmasıyla birlikte dış kulak yolu enfeksiyonları, konjonktivit (göz enfeksiyonu), cilt enfeksiyonları ve bazı bağırsak enfeksiyonları daha sık görülmektedir. Özellikle hijyen şartları yeterli olmayan havuzlar enfeksiyon riskini artırabilir." şeklinde konuştu.

Havuz sonrası çocukların temiz suyla duş alması, kulaklarının nazikçe kurulanması ve ıslak mayoların uzun süre üzerlerinde bırakılmaması gerektiğini belirten Beşeren, kişisel havlu kullanımının da enfeksiyon riskini azalttığını ifade etti. Dr. Beşeren, "Yüzme sonrası çocukların temiz suyla duş alması, kulakların nazikçe kurulanması ve ıslak mayonun uzun süre üzerinde bırakılmaması önemlidir. Gözlerde kızarıklık veya çapaklanma gelişirse havuz kullanımına ara verilmeli ve değerlendirilmelidir. Kişisel havlu kullanımı da enfeksiyon riskini azaltır" ifadelerine yer verdi.

"Gıda güvenliği ve hijyen ihmal edilmemeli"

Yaz aylarında uygun şartlarda muhafaza edilmeyen gıdaların çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirten Beşeren, özellikle sütlü tatlılar ve et ürünleri konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

"Uygun şartlarda saklanmayan yiyecekler bakteriyel gıda zehirlenmelerine neden olabilir" diyen Öğr. Üyesi, "Çocuklarda ishal, kusma, karın ağrısı, ateş ve sıvı kaybı görülebilir. Özellikle sütlü tatlılar, et ürünleri ve uzun süre sıcakta bekleyen gıdalar konusunda dikkatli olunmalıdır" şeklinde konuştu.

İshal ve kusma durumlarında sıvı kaybının önlenmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Beşeren, şu değerlendirmede bulundu: "Evde en önemli yaklaşım sıvı kaybını önlemektir. Az az ve sık sıvı verilmelidir. Çocukta ağız kuruluğu, gözlerde çöküklük, idrar miktarında azalma, yüksek ateş, kanlı ishal, sürekli kusma veya belirgin halsizlik varsa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

"Doğada böcek ve kene ısırıklarına karşı önlem alınmalı"

Yaz aylarında doğa etkinliklerinin artmasıyla birlikte böcek ve kene ısırıklarına karşı da tedbirli olunması gerektiğini ifade eden Beşeren, "Doğada uzun kollu ve açık renkli kıyafetler tercih edilmeli, çocuklara uygun koruyucu ürünler kullanılmalı ve dönüşte vücut kene açısından kontrol edilmelidir. Isırık bölgesinde hızla yayılan kızarıklık, şişlik, ateş, döküntü, nefes darlığı veya genel durum bozukluğu gelişirse tıbbi değerlendirme gereklidir" diyerek çocukların uygun kıyafetlerle korunmasının ve doğa dönüşünde vücut kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Sağlıklı bir yaz tatili için ailelere öneriler

Yaz döneminde çocukların düzenli uyku alışkanlıklarının korunmasının ve hafif beslenmenin önemine dikkat çeken Beşeren açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Yaz aylarında çocuklarımızın sağlığını korumak için bol su tüketimi, güneşten korunma, güvenli gıda seçimi ve hijyen kurallarına dikkat etmek büyük önem taşıyor. Ailelerimizin alacağı basit önlemler, çocukların yaz tatilini daha sağlıklı ve güvenli geçirmesine yardımcı olacaktır." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı