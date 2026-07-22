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Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...

Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde... Haber Videosunu İzle
Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Özgür Özel ve ekibine yönelik tavrının artık değişeceğini belirterek sert uyarılarda bulundu. Bugüne kadar partinin kurumsal kimliği zarar görmesin diye suskun kaldığını vurgulayan Tekin, "Kendileri hakkımda yalan haberler üretti ama benim elimde olan gerçek haberleri henüz kamuoyuyla paylaşmadım. Önümüzdeki günlerde onların tutumlarına göre davranacağım" ifadeleriyle meydan okudu.

  • CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Özgür Özel'in yeni parti kuracağı açıklamasını 'yalan rüzgarı' olarak nitelendirdi.
  • Tekin, Özgür Özel ve ekibine yönelik suskunluğunu sonlandıracağını ve elindeki haberleri kamuoyuyla paylaşabileceğini belirtti.
  • Tekin, partinin bundan sonra yoksulluk, uyuşturucu ve çeteleşme gibi gerçek gündemle ilgileneceğini söyledi.

Haberler.com stüdyosunda Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtlayan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. 

"YALAN RÜZGARI" DEDİ 

Özgür Özel'in "Yeni partiyi kuruyoruz" açıklamasına "Bu geçici bir durumdur. Önümüzdeki günlerde bu yalan rüzgarının nasıl bir boş bir fırtına yarattığını hep beraber göreceğiz" sözleriyle karşılık veren Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olacak. Türkiye'nin gerçek gündeminde yoksulluk var, sefalet var, uyuşturucu var. Gencecik yaşlardaki, 13-15 yaşındaki çocukların bulaşmış olduğu çeteleşmeler var. Biz bunlarla meşgul olacağız. Arkadaşlarımız bundan sonra ne yapacaklarsa yapsınlar. Biz bundan sonra mesaimizi onlara harcamayacağız" şeklinde konuştu. 

"ELİMDE HABERLER VAR"

Özgür Özel ve ekibine yönelik tavırlarının da değişeceğini vurgulayan Gürsel Tekin, "Başladığımız günden itibaren her türlü yalan, her türlü iftira, her türlü hakarete rağmen söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi'dir diye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar ziyan gelmesin diye hep suskun kaldık. Ama bundan sonra kimse bizi susturamaz. Bugüne kadar en azından benimle ilgili söylemiş oldukları, yapmış oldukları haberlerin bir tanesi doğru değil. Ama benim de elimde olan gerçek haberleri hiç kamuoyuyla paylaşmadım." ifadelerini kullandı.

"ONLARIN TUTUMLARINA GÖRE DAVRANACAĞIM"

Söz konusu haberleri kamuoyuyla paylaşıp paylaşmayacağı sorulan Tekin, "Önümüzdeki günlerde onların tutumlarına göre davranacağım. Rahmetli babam derdi ki ‘Oğlum, arkadaşlarınızı iyi seçin. Olur ya bir gün kötü çıkarsa, siz kötü demeyiverin." Ama bütün bu kötülüklere rağmen geldiğimiz günden itibaren her türlü hukuksal yetkimiz olmasına rağmen en ufak bir şey yapmadık. Yalanlar, iftiralar, bunların hepsini yok saydık. Aman ha bu ayrılık olmasın, bir arada durabilirim dedik. Bunların hiçbirisi fayda etmedi" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları56t226kjz9:

halksız parti olmayacağını anlarsınız bir gün

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