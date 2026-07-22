Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a sıçradı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül gözaltına alındı.

GÖZALTINDAKİ 3 KİŞİ ANKARA'YA SEVK EDİLECEK

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ile el koyma işlemleri de gerçekleştirildi. Gözaltına alınan üç ismin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı