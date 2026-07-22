Ali Koç golü önceden bildi! Talisca topa vurmadan 10 saniye öncesinde söylediği şey bomba

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelen temsilcimiz, sahadan Anderson Talisca’nın kaydettiği tek golle 1-0 galip ayrıldı. Kritik mücadeleye damga vuran an ise tribünlerde yaşandı.

ALİ KOÇ: ''GOL OLACAK İYİ İZLE''

Karşılaşmayı stadyumda canlı takip eden Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç, golün hemen öncesinde heyecan dolu anlar yaşadı. Yanındakilere dönerek "Gol olacak iyi izle" diyen Koç’un bu sözlerinin hemen ardından meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

Talisca’nın şık vuruşuyla gelen golün ardından Ali Koç ve beraberindekiler büyük bir sevinç yaşadı. Adeta golü önceden hisseden eski başkanın bu renkli anları, tribündeki coşkuyu ikiye katlarken maça damgasını vuran detaylardan biri oldu.