Yaşlı Nüfus Artışı Sağlık Sorunlarını Beraberinde Getiriyor

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi ve Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, Türkiye'de yaşlı nüfusun artmasıyla, bu döneme özgü bazı sağlık sorunlarının daha belirgin hale geldiğini belirterek, "Geriatrik hastalarda en sık karşılaştığımız sorunlardan biri demans, yani unutkanlık tablolarıdır. Alzheimer başta olmak üzere farklı nedenlerle unutkanlık görülebiliyor fakat her unutkanlık Alzheimer hastalığı değildir" dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, Türkiye'de yaşlı nüfusun artmasıyla yapılan düzenlemeleri değerlendirdi. Çevre düzenlemeleri, park ve sosyal alanların yaşlılara uygun hale getirilmesi, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması yönünde adımlar atıldığını belirten Prof. Dr. Terzi, "Yaş ilerledikçe beyin damar hastalıkları, damar tıkanıklıkları, Parkinson ve benzeri nörolojik rahatsızlıkların sıklığı da artıyor. Biz genellikle 65 yaş üzerini geriatrik dönem olarak kabul ediyoruz. Bu dönemde diyabet, hipertansiyon gibi ek risk faktörleri de tabloya ekleniyor. Dolayısıyla bu yaş grubuna yönelik özel sağlık politikalarının geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Türkiye'de de bu kapsamda hem çevre düzenlemeleri hem park ve sosyal alanların yaşlılara uygun hale getirilmesi hem de bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması yönünde adımlar atılıyor. Bugün hemen hemen her ilde bu tür merkezlerin bulunduğunu biliyoruz" diye konuştu.

'YAŞ İLERLEDİKÇE KAS-İSKELET SİSTEMİ PROBLEMLERİ YAŞANIYOR'

Geriatik hastalıklarda en sık karşılaşılan sorunlardan birinin demans olduğunu söyleyen Prof. Dr. Terzi, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı nüfus, her geçen gün artıyor. İnsan ömrü uzadıkça yaşam süresi de uzuyor ve bunun doğal sonucu olarak yaş ortalaması yükseliyor. Yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte, bu döneme özgü bazı sağlık sorunları daha belirgin hale geliyor. Öncelikle kas-iskelet sistemi ile ilgili yürüme güçlüğü, dengesizlik gibi fiziksel problemler yaşanıyor. Bunun yanında yaşlanmayla birlikte beynin bilişsel fonksiyonlarında da etkilenmeler ortaya çıkıyor. Geriatrik hastalarda en sık karşılaştığımız sorunlardan biri demans, yani unutkanlık tablolarıdır. Alzheimer başta olmak üzere farklı nedenlerle unutkanlık görülebiliyor fakat her unutkanlık Alzheimer hastalığı değildir. Yaşlı bireylerin düzenli aralıklarla nörolojik kontrol yaptırması gerekiyor. Özellikle beyin damar tıkanıklığı veya beyin kanamasına yol açabilecek risk faktörleri erken dönemde tespit edilirse önlem almak mümkün oluyor. Aynı şekilde unutkanlık şikayetleri de erken dönemde belirlenmeli ki kişi hem ailesi içinde hem de toplumda daha etkin bir yaşam sürdürebilsin. Elbette yaş ilerledikçe belli ölçüde unutkanlık normaldir. Burada önemli olan, bu durumun günlük yaşam aktivitelerini ne kadar etkilediğidir. Bunun yanında Parkinson veya beyin damar hastalıkları gibi sorunlar varsa bunların da düzenli nöroloji kontrolleriyle yönetilmesi gerekiyor."

'YAŞLI NÜFUSU KONUŞURKEN, AİLELERİNİ DE DÜŞÜNMELİ'

Prof. Dr. Murat Terzi, açıklamasında, "Yaşlılık sürecinde yaklaşımımız sadece nörolojiyle sınırlı değil; multidisipliner bir bakış açısı benimsiyoruz. Bu çerçevede beslenme düzenlemeleri için diyetisyen desteği, fiziksel açıdan rehabilitasyon ihtiyacı varsa fizik tedavi desteği, psikolojik sorunlar için psikolog ve psikiyatri uzmanlarının katkısı önem taşıyor. Depresyon, halüsinasyon gibi durumlar bu yaş grubunda sık görülebiliyor. Ayrıca giderek gelişen bir uzmanlık alanı olan geriatri de yaşlı bireylerin toplumda daha konforlu ve aktif bir şekilde yer alması için danışmanlık hizmeti sağlıyor. Yaşlı nüfusu konuşurken sadece bireyleri değil, onların ailelerini de düşünmek gerekiyor. Çocukları, yakınları ve bakıcıları da bu sürecin önemli bir parçası. Bu nedenle yaşlı bireylerin aile, şehir ve toplum içinde sosyal hayata katılabilmesi için ulaşım, park, tiyatro, sinema gibi alanlarda özel düzenlemeler yapılması şart. Biz nörologlar da hem hastalara hem de hasta yakınlarına yönelik uygulamalarımızda bu yaklaşımı benimsiyor ve yaşlıların daha sağlıklı, daha aktif bir yaşam sürebilmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.