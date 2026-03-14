Alınacak önlemlerle Alzheimer riski yüzde 45 azaltılabiliyor

Türkiye Alzheimer Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Doç. Dr. Melek Kandemir Yılmaz, yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte Alzheimer riskinin yükseldiğini ve korunma yöntemleriyle bu riskin %45 azaltılabileceğini açıkladı. Yılmaz, özellikle kadınların korunmasına yönelik farkındalığın önemine vurgu yaptı.

Türkiye Alzheimer Derneği (TAD) Bodrum Şubesi Başkanı Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Melek Kandemir Yılmaz, yaşlı nüfusun artmasıyla Alzheimer riskinin yükseldiğini belirterek, korunma önlemleriyle bu riskin yüzde 45 azaltılabileceğini bildirdi.

Yılmaz, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Bodrum Esnaf ve Sanayici İş İnsanları Derneği (BESİAD) işbirliğiyle düzenlenen programa katıldı.

Programın ardından AA muhabirine açıklama yapan Yılmaz, hastalığın özellikle kadınlar üzerindeki etkisi ve korunma yollarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Hastalığın en önemli risk faktörü yaş"

Dünya genelinde yaşlı nüfus oranının hızla arttığına dikkati çeken Yılmaz, "Yaş ilerledikçe Alzheimer riski katlanarak artıyor. Korunma önlemleriyle hastalığın görülme riskini yüzde 45 azaltabiliyoruz." dedi.

Yılmaz, Türkiye'de 65 yaş üzeri nüfusun yaklaşık yüzde 12 olduğunu, 2080'de bu oranın yüzde 25'e ulaşacağını söyledi.

Alzheimer vakalarının yalnızca yüzde 5-10'unda genetik geçiş görüldüğünü belirten Yılmaz, genetik vakaların genellikle daha erken yaşta ortaya çıktığını belirtti.

İleri yaşın yanı sıra kadın cinsiyeti, düşük eğitim düzeyi, fazla kilo, yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, inme ve diğer kalp-damar hastalıklarının da hastalık riskini artırdığını aktaran Yılmaz, uyku bozuklukları, uyku apnesi, hava kirliliği, işitme-görme kaybı, orta yaşta ağır depresyon geçirme ve sigara kullanımının da Alzheimer riskini artıran faktörler arasında olduğunu bildirdi.

Tedavi ve takip gerektiren bir hastalık

Geçmişte Alzheimer'ın çoğu zaman "yaşa bağlı unutkanlık" olarak görülse de, günümüzde tanı yöntemlerinin geliştiğini belirten Yılmaz, beyin omurilik sıvısı incelemeleriyle Alzheimer patolojisinin net şekilde tespit edilebildiğini kaydetti.

Hastalığın utanılacak bir durum olmadığına dikkati çeken Yılmaz, Alzheimer'ın tansiyon veya diyabet gibi tedavi ve takip gerektiren bir hastalık olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, "Hastaların üçte ikisini kadınlar oluşturuyor. Bu nedenle kadınların korunmasına yönelik farkındalık önemli." dedi.

Akdeniz tipi beslenme ve aktif yaşam önerisi

Alzheimer'dan korunmada sağlıklı yaşamın önemine dikkati çeken Yılmaz, Akdeniz tipi beslenme, düzenli uyku, işlenmiş gıdalardan uzak durma, zihinsel ve sosyal aktiviteler ile düzenli egzersizin riskin azaltılmasında etkili olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi

Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü

Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı

Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü

Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Almanya güzellik kraliçesi Suriyeli Twitch yayıncısı Dua Faris oldu

Suriyeli fenomen Almanya güzellik kraliçesi oldu
Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir

Trump'a İran'da ilk büyük darbe! Avrupa devi resmen çekildi
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz

At eti rezaletinde gelen itiraf daha skandal
Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak istifa etti

Yenilgi sonrası istifa